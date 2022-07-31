https://ria.ru/20220731/plakat-1806271042.html

В Тюмени обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США

В Тюмени обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США - РИА Новости, 31.07.2022

В Тюмени обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США

Поздравительный плакат с Днем Военно-морского флота России, на котором изображен авианосец США, обнаружили на заборе в Тюмени. В администрации города сообщили,... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T19:39

2022-07-31T19:39

2022-07-31T19:43

тюмень

россия

сша

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ТЮМЕНЬ, 31 июл - РИА Новости. Поздравительный плакат с Днем Военно-морского флота России, на котором изображен авианосец США, обнаружили на заборе в Тюмени. В администрации города сообщили, что это "несанкционированная картинка", ее уже сняли.По данным местных СМИ, в центре города на заборе появился плакат с поздравлениями с Днем ВМФ, но на нем "изображен был почему-то американский авианосец"."Это несанкционированная картинка, ее убрали уже", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220731/parad-1806208230.html

тюмень

россия

сша

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тюмень, россия, сша