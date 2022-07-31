https://ria.ru/20220731/plakat-1806271042.html
В Тюмени обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США
В Тюмени обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США - РИА Новости, 31.07.2022
В Тюмени обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США
Поздравительный плакат с Днем Военно-морского флота России, на котором изображен авианосец США, обнаружили на заборе в Тюмени. В администрации города сообщили,... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:39
2022-07-31T19:39
2022-07-31T19:43
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сша
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ТЮМЕНЬ, 31 июл - РИА Новости. Поздравительный плакат с Днем Военно-морского флота России, на котором изображен авианосец США, обнаружили на заборе в Тюмени. В администрации города сообщили, что это "несанкционированная картинка", ее уже сняли.По данным местных СМИ, в центре города на заборе появился плакат с поздравлениями с Днем ВМФ, но на нем "изображен был почему-то американский авианосец"."Это несанкционированная картинка, ее убрали уже", - пояснили в пресс-службе.
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тюмень, россия, сша
19:39 31.07.2022 (обновлено: 19:43 31.07.2022)
В Тюмени обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США
В центре Тюмени на заборе обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США
ТЮМЕНЬ, 31 июл - РИА Новости. Поздравительный плакат с Днем Военно-морского флота России, на котором изображен авианосец США, обнаружили на заборе в Тюмени. В администрации города сообщили, что это "несанкционированная картинка", ее уже сняли.
По данным местных СМИ, в центре города на заборе появился плакат с поздравлениями с Днем ВМФ, но на нем "изображен был почему-то американский авианосец".
"Служившие в ВМФ обычно сами изготавливают к своему празднику баннеры и плакаты, но к размещению данного плаката они не причастны", - заявили РИА Новости в администрации Тюмени
.
"Это несанкционированная картинка, ее убрали уже", - пояснили в пресс-службе.