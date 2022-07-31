https://ria.ru/20220731/peru-1806185110.html
Генпрокуратура Перу вызвала президента страны на допрос
Генпрокуратура Перу вызвала президента страны на допрос - РИА Новости, 31.07.2022
Генпрокуратура Перу вызвала президента страны на допрос
Генеральная прокуратура Перу вызвала президента страны Педро Кастильо на допрос по делам о "незаконном продвижении по службе" и "препятствовании свершению... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:43
2022-07-31T10:43
2022-07-31T10:43
в мире
перу
педро кастильо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c9d5351d861b37b42be6f5fc92721f6a.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Перу вызвала президента страны Педро Кастильо на допрос по делам о "незаконном продвижении по службе" и "препятствовании свершению правосудия", заявил адвокат главы государства Бенджи Эспиноса.Ранее прокуратура Перу заявила, что расследует предполагаемое укрывательство преступников со стороны президента после обвинений бывшего главы МВД.Генеральный прокурор Перу возобновила расследование в отношении президента страны по подозрению в коррупции. Гособвинение изучит предполагаемые факты коррупции с участием руководителя страны в закупке правительством в 2021 году биодизеля в пользу частной компании Heaven Petroleum Operators.В отношении первого лица Перу открыты уже четыре дела, связанных с коррупцией, торговлей влиянием и созданием преступного сообщества, а также плагиатом при получении научной степени. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.Статья 117 конституции Перу запрещает обвинять президента в суде во время исполнения им своих полномочий. Обвинить действующего главу государства можно лишь в измене родине, препятствовании проведению выборов, роспуске и препятствовании работе конгресса и избирательной системы.
https://ria.ru/20220524/figuranty-1790491447.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_539f0a6d0273e1cad3bca8ab6da37fca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, педро кастильо
Генпрокуратура Перу вызвала президента страны на допрос
Адвокат Эспиноса: генпрокуратура Перу вызвала президента страны Педро Кастильо на допрос
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Перу вызвала президента страны Педро Кастильо на допрос по делам о "незаконном продвижении по службе" и "препятствовании свершению правосудия", заявил
адвокат главы государства Бенджи Эспиноса.
Ранее прокуратура Перу
заявила, что расследует предполагаемое укрывательство преступников со стороны президента после обвинений бывшего главы МВД.
"Назначены две даты. На 4 августа запланирована первая дача показаний, а на 9 августа назначена вторая, по делу об укрывательстве", - приводит слова Эспинозы радиостанция RPP.
Генеральный прокурор Перу возобновила расследование в отношении президента страны по подозрению в коррупции. Гособвинение изучит предполагаемые факты коррупции с участием руководителя страны в закупке правительством в 2021 году биодизеля в пользу частной компании Heaven Petroleum Operators.
В отношении первого лица Перу открыты уже четыре дела, связанных с коррупцией, торговлей влиянием и созданием преступного сообщества, а также плагиатом при получении научной степени. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.
Статья 117 конституции Перу запрещает обвинять президента в суде во время исполнения им своих полномочий. Обвинить действующего главу государства можно лишь в измене родине, препятствовании проведению выборов, роспуске и препятствовании работе конгресса и избирательной системы.