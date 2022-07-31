https://ria.ru/20220731/peru-1806185110.html

Генпрокуратура Перу вызвала президента страны на допрос

Генпрокуратура Перу вызвала президента страны на допрос - РИА Новости, 31.07.2022

Генпрокуратура Перу вызвала президента страны на допрос

Генеральная прокуратура Перу вызвала президента страны Педро Кастильо на допрос по делам о "незаконном продвижении по службе" и "препятствовании свершению... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:43

2022-07-31T10:43

2022-07-31T10:43

в мире

перу

педро кастильо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c9d5351d861b37b42be6f5fc92721f6a.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Перу вызвала президента страны Педро Кастильо на допрос по делам о "незаконном продвижении по службе" и "препятствовании свершению правосудия", заявил адвокат главы государства Бенджи Эспиноса.Ранее прокуратура Перу заявила, что расследует предполагаемое укрывательство преступников со стороны президента после обвинений бывшего главы МВД.Генеральный прокурор Перу возобновила расследование в отношении президента страны по подозрению в коррупции. Гособвинение изучит предполагаемые факты коррупции с участием руководителя страны в закупке правительством в 2021 году биодизеля в пользу частной компании Heaven Petroleum Operators.В отношении первого лица Перу открыты уже четыре дела, связанных с коррупцией, торговлей влиянием и созданием преступного сообщества, а также плагиатом при получении научной степени. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.Статья 117 конституции Перу запрещает обвинять президента в суде во время исполнения им своих полномочий. Обвинить действующего главу государства можно лишь в измене родине, препятствовании проведению выборов, роспуске и препятствовании работе конгресса и избирательной системы.

https://ria.ru/20220524/figuranty-1790491447.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, перу, педро кастильо