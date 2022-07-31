https://ria.ru/20220731/pensii-1806010043.html

ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе - РИА Новости, 31.07.2022

ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T01:15

2022-07-31T01:15

2022-07-31T01:15

общество

россия

пенсионный фонд рф

пенсии

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.Прибавка зависит от размера заработной платы сотрудника в 2021 году, а точнее, от суммы уплаченных за них работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно, уточнили в ПФР.

https://ria.ru/20220728/pensionery-1805568878.html

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общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсии