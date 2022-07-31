Рейтинг@Mail.ru
ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/pensii-1806010043.html
ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе
ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе - РИА Новости, 31.07.2022
ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе
Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T01:15
2022-07-31T01:15
общество
россия
пенсионный фонд рф
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601712253_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_10073f4dce5e2e7bd26ef62359173bf9.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.Прибавка зависит от размера заработной платы сотрудника в 2021 году, а точнее, от суммы уплаченных за них работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно, уточнили в ПФР.
https://ria.ru/20220728/pensionery-1805568878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601712253_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_99f5d53c784a7c775119a600c9e9ea24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсии
01:15 31.07.2022
 
ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

ПФР сообщил о перерасчете пенсий работающих пенсионеров в августе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет в августе. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.
"На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров", — объяснили в фонде.
Прибавка зависит от размера заработной платы сотрудника в 2021 году, а точнее, от суммы уплаченных за них работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.
Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно, уточнили в ПФР.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:55
На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей
 
ОбществоРоссияПенсионный фонд РФПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала