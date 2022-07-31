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Биография Эдиты Пьехи

Биография Эдиты Пьехи - РИА Новости, 31.07.2022

Биография Эдиты Пьехи

Эстрадная певица, народная артистка СССР Эдита Станиславовна Пьеха родилась 31 июля 1937 года в шахтерском поселке на севере Франции Нуаэль-су-Ланс (департамент РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T04:08

2022-07-31T04:08

2022-07-31T04:09

справки

эдита пьеха

оскар фельцман

роберт рождественский

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Эстрадная певица, народная артистка СССР Эдита Станиславовна Пьеха родилась 31 июля 1937 года в шахтерском поселке на севере Франции Нуаэль-су-Ланс (департамент Па-де-Кале) в семье польского шахтера.Ее родители и старший брат работали на шахте. От тяжелой болезни сначала умер отец, а потом брат. В 1946 году отчим увез мать и Эдиту Пьеху с младшим братом в Польшу.Там Пьеха окончила школу и поступила в педагогический лицей, который окончила с золотой медалью, в 1955 году прошла отборочный конкурс для учебы в СССР. Она приехала в Ленинград (ныне – Санкт-Петербург), где поступила на отделение психологии философского факультета Ленинградского государственного университета, записалась в хор польского землячества при университете, которым руководил композитор Александр Броневицкий. Вскоре Броневицкий пригласил ее в созданный им ансамбль "Дружба". Дебют Эдиты Пьехи на сцене состоялся в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год в Голубом (Малом) зале Консерватории. Она исполнила шуточную польскую песню "Красный автобус". Публика восторженно приняла юную солистку. В 1957 году с программой "Песни народов мира" ансамбль "Дружба" и Эдита Пьеха завоевали золотую медаль и звание лауреатов шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.С середины 1960-х годов для Пьехи стали писать песни лучшие советские композиторы и поэты, среди которых Оскар Фельцман, Роберт Рождественский, Александр Флярковский, Игорь Шаферан, Марк Фрадкин, Андрей Петров, Станислав Пожлаков, Александр Броневицкий и многие другие. В конце 1967 года Эдита Пьеха получила советское гражданство. В 1968 году на девятом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии (Болгария) на конкурсе политической песни за песню "Огромное небо" певица получила три золотых медали, а одна из песен композитора Владислава Успенского ("Следующий!") получила первую премию на конкурсе, организованном фестивальным Комитетом борьбы с фашизмом.В июле 1976 года прошли последние концерты Эдиты Пьехи вместе с ансамблем "Дружба" под руководством Александра Броневицкого.Осенью 1976 года певица организовала свой ансамбль, музыкальным руководителем которого стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймиц. Первые пластинки Пьеха записала в 1956 году. На Всесоюзной фирме грамзаписи "Мелодия" она выпустила более 20 дисков-гигантов, песни с которых вошли в золотой фонд отечественной эстрады: "Огромное небо", "Город детства", "Венок Дуная", "Стань таким", "Наш сосед", "Край березовый" и другие. Многие песни были записаны фирмами грамзаписи во Франции, на Кубе, в ГДР, Польше. За рекордные тиражи грамзаписей Эдита Пьеха была удостоена нефритового диска в Каннах (Франция). В 1994 году был издан первый CD-альбом Эдиты Пьехи "Я вас люблю", а затем альбомы "Пьеха знакомая и незнакомая", "Это здорово!", "Тем, кто любит Пьеху", "Приди, любовь, приди", в 2000-е годы были выпущены CD-альбомы "Никогда любить не поздно", двойной альбом серии "Великие исполнители России ХХ века", альбом серии Grand Collection. В 2007 году к юбилею артистки компания "Бомба Мьюзик" издала DVD-альбомы Пьехи "Девушка из Парижа", "Придет и к вам любовь", "Лучшее" и МРЗ-коллекцию "Ни дня без песни", фирма "Мелодия" выпустила CD "Любовь". Эдита Пьеха представляла советскую и российскую эстрадную песню в более чем 30 странах мира. Первой из советских эстрадных артистов пела в Карнеги-холл в Нью-Йорке (США), дважды выступала на сцене парижского зала "Олимпия", неоднократно в самых престижных концертных залах европейских столиц. В 1967 году Эдита Пьеха открывала своим концертом Большой концертный зал "Октябрьский" в Ленинграде.В 1964 году Пьеха дебютировала в роли певицы в музыкальном фильме-ревю режиссера Романа Тихомирова "Когда песня не кончается". Она снялась в кинофильмах "Судьба резидента" (1970), "Неисправимый лгун" (1974), "Бриллианты для диктатуры пролетариата" (1975) и нескольких короткометражных фильмах. О певице снято несколько телевизионных и документальных фильмов.В 1988 году Эдита Пьеха получила звание Народной артистки СССР. Она лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов, обладательница Российской национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда" (1996) и в номинации "Мэтры" (2008), лауреат музыкальной премии в области радиовещания "Бог Эфира" в номинации "Радиорекорд" как исполнительница, чьи песни звучат в радиоэфире более 50 лет (2009). Среди наград певицы орден Дружбы народов (1980), орден Трудового Красного Знамени (1987), орден "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007) и II (2017) степеней, орден Дружбы (2013), орден "За заслуги в культуре и искусстве" (2022), французский орден "За укрепление мира искусством" (1969) и др.Она является почетным гражданином ряда российских и зарубежных городов.Эдита Пьеха трижды была замужем. Ее первым мужем был композитор Александр Броневицкий, вторым мужем – полковник КГБ Геннадий Шестаков, третьим – сотрудник администрации президента РФ Владимир Поляков. Дочь Эдиты Пьехи – певица Илона Броневицкая. Внук – Станислав Пьеха, эстрадный певец, внучка – Эрика Быстрова, архитектор, дизайнер. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, эдита пьеха, оскар фельцман, роберт рождественский, ссср, франция, польша