https://ria.ru/20220731/parad-1806171251.html

Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России

Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России - РИА Новости, 31.07.2022

Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт. Кадры показали в эфире "Первого канала". РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:49

2022-07-31T08:49

2022-07-31T08:52

безопасность

россия

владимир путин

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КРОНШТАДТ, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт. Кадры показали в эфире "Первого канала".День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину. В этом же году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов рассказал журналистам, что в этот раз в параде примут участие 47 кораблей и 42 воздушных судна. А на Кронштадском рейде в параде примут участие подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь". Среди нововведений - женский экипаж и большое количество парусников.Завершится же парад торжественным прохождением парадных расчетов по набережной рядом с Сенатской площадью.

https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин