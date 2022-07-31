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Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России
Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России - РИА Новости, 31.07.2022
Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России
Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт. Кадры показали в эфире "Первого канала". РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:49
2022-07-31T08:49
2022-07-31T08:52
безопасность
россия
владимир путин
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КРОНШТАДТ, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт. Кадры показали в эфире "Первого канала".День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину. В этом же году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов рассказал журналистам, что в этот раз в параде примут участие 47 кораблей и 42 воздушных судна. А на Кронштадском рейде в параде примут участие подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь". Среди нововведений - женский экипаж и большое количество парусников.Завершится же парад торжественным прохождением парадных расчетов по набережной рядом с Сенатской площадью.
https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
08:49 31.07.2022 (обновлено: 08:52 31.07.2022)
Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России
Президент Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России