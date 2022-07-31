https://ria.ru/20220731/pandy-1806230692.html

Панд Московского зоопарка Жуи и Диндин поздравили с днем рождения

Панд Московского зоопарка Жуи и Диндин поздравили с днем рождения - РИА Новости, 31.07.2022

Панд Московского зоопарка Жуи и Диндин поздравили с днем рождения

Панд Московского зоопарка - шестилетнего Жуи и пятилетнюю Диндин - поздравили с днем рождения, посетители получили возможность насладиться выступлениями... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:55

2022-07-31T15:55

2022-07-31T17:19

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости, Михаил Щепин. Панд Московского зоопарка - шестилетнего Жуи и пятилетнюю Диндин - поздравили с днем рождения, посетители получили возможность насладиться выступлениями аристов, танцоров и музыкантов, познакомиться с китайской культурой и понаблюдать за кормлением панд. Корреспондент РИА Новости посетил торжественные мероприятия, организованные зоопарком для посетителей.Московский зоопарк в воскресенье празднует Дни рождения двух китайских панд - самца Жуи, родившегося в 2016 году, и самки Диндин, родившейся в 2017. Панд передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая.ШОУ КИТАЙСКИХ БАРАБАНОВ И ТАНЕЦ ЛЬВАПраздничную программу мероприятия открыл традиционный китайский танец льва на "круге катания". Экзотическое создание с грозным ликом и красной шерстью в сопровождении разодетой в традиционные китайские наряды свиты и самой императорской китайской семьи через толпу прошло к месту выступления, здесь же расположились барабанщицы. Когда грозная охрана с гуань дао расчистила место, над зоопарком раздался завораживающий и энергичный грохот барабанов. Через некоторое время к шоу присоединился тигр. Пышущий энергией алый комок шерсти принялся извиваться и плясать перед загипнотизированной публикой, щёлкая зубами и заигрывая с радостной детворой, которая восторженными визгами встречала каждое движение грациозного существа.ТАНЕЦ ДРАКОНОВПосле торжественная процессия провела посетителей зоопарка к главному входу. Тут после уже традиционного представления барабанщиц в центр площадки вышло пять танцовщиц - одна с двумя зелеными веерами, остальные несли в руках фигуры красного, зеленого желтого и синего драконов. Благодаря умелым движениям артисток, искусственные драконы извивались словно живые. Продолжили этот этап празднования уже полюбившийся зрителям танец льва и развлекательные викторины для самых маленьких, а закольцевало очередное выступление барабанщиц.Москвичка Ирина призналась РИА Новости, что даже не знала о празднике и была приятно удивлена.ТАНЕЦ ЛОТОСОВ И ПОЗДРАВЛЕНИЕПошло дошло время и до именинников. Пока танцовщицы в ярких цветастых нарядах, развлекали публику танцем лотосов сотрудники охлаждали вольеры, для Диндин подготовили бамбуковый торт с цифрой 5 и большую фигуру лошади все из того де бамбука. Жуи довольствовался только тортом с цифрой 6.К сожалению, столпотворение людей несколько мешало всем посетителям насладиться зрелищем. Толпа у вольеров была практически непроницаемой для тех, кому не повезло немного опоздать.Но, наконец, показались виновники торжества. Диндин, собрав всю изящность, свойственную представителям своего вида, сходу повалила бамбукового скакуна и, развалившись спиной к посетителям, принялась с наслаждением кушать, подергивая ушами. Торт прожил немногим дольше, и панда продолжила трапезу, не меняя полулежачего положения тела.Жуи проявил большую аристократичность, торт остался цел, а панда довольна угощением."Все прекрасно, очень хорошо устроили. Спасибо нашим друзьям, что предоставили возможность привезти панду в Россию", - поделился впечатлениями житель Москвы Максим.

https://ria.ru/20220728/pandy-1805483799.html

https://ria.ru/20220729/tigry-1805701130.html

https://ria.ru/20220727/manul-1805418518.html

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