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Панд Московского зоопарка Жуи и Диндин поздравили с днем рождения - РИА Новости, 31.07.2022
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Панд Московского зоопарка Жуи и Диндин поздравили с днем рождения
Панд Московского зоопарка Жуи и Диндин поздравили с днем рождения - РИА Новости, 31.07.2022
Панд Московского зоопарка Жуи и Диндин поздравили с днем рождения
Панд Московского зоопарка - шестилетнего Жуи и пятилетнюю Диндин - поздравили с днем рождения, посетители получили возможность насладиться выступлениями... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:55
2022-07-31T17:19
хорошие новости
москва
россия
китай
московский зоопарк
панды
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости, Михаил Щепин. Панд Московского зоопарка - шестилетнего Жуи и пятилетнюю Диндин - поздравили с днем рождения, посетители получили возможность насладиться выступлениями аристов, танцоров и музыкантов, познакомиться с китайской культурой и понаблюдать за кормлением панд. Корреспондент РИА Новости посетил торжественные мероприятия, организованные зоопарком для посетителей.Московский зоопарк в воскресенье празднует Дни рождения двух китайских панд - самца Жуи, родившегося в 2016 году, и самки Диндин, родившейся в 2017. Панд передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая.ШОУ КИТАЙСКИХ БАРАБАНОВ И ТАНЕЦ ЛЬВАПраздничную программу мероприятия открыл традиционный китайский танец льва на "круге катания". Экзотическое создание с грозным ликом и красной шерстью в сопровождении разодетой в традиционные китайские наряды свиты и самой императорской китайской семьи через толпу прошло к месту выступления, здесь же расположились барабанщицы. Когда грозная охрана с гуань дао расчистила место, над зоопарком раздался завораживающий и энергичный грохот барабанов. Через некоторое время к шоу присоединился тигр. Пышущий энергией алый комок шерсти принялся извиваться и плясать перед загипнотизированной публикой, щёлкая зубами и заигрывая с радостной детворой, которая восторженными визгами встречала каждое движение грациозного существа.ТАНЕЦ ДРАКОНОВПосле торжественная процессия провела посетителей зоопарка к главному входу. Тут после уже традиционного представления барабанщиц в центр площадки вышло пять танцовщиц - одна с двумя зелеными веерами, остальные несли в руках фигуры красного, зеленого желтого и синего драконов. Благодаря умелым движениям артисток, искусственные драконы извивались словно живые. Продолжили этот этап празднования уже полюбившийся зрителям танец льва и развлекательные викторины для самых маленьких, а закольцевало очередное выступление барабанщиц.Москвичка Ирина призналась РИА Новости, что даже не знала о празднике и была приятно удивлена.ТАНЕЦ ЛОТОСОВ И ПОЗДРАВЛЕНИЕПошло дошло время и до именинников. Пока танцовщицы в ярких цветастых нарядах, развлекали публику танцем лотосов сотрудники охлаждали вольеры, для Диндин подготовили бамбуковый торт с цифрой 5 и большую фигуру лошади все из того де бамбука. Жуи довольствовался только тортом с цифрой 6.К сожалению, столпотворение людей несколько мешало всем посетителям насладиться зрелищем. Толпа у вольеров была практически непроницаемой для тех, кому не повезло немного опоздать.Но, наконец, показались виновники торжества. Диндин, собрав всю изящность, свойственную представителям своего вида, сходу повалила бамбукового скакуна и, развалившись спиной к посетителям, принялась с наслаждением кушать, подергивая ушами. Торт прожил немногим дольше, и панда продолжила трапезу, не меняя полулежачего положения тела.Жуи проявил большую аристократичность, торт остался цел, а панда довольна угощением."Все прекрасно, очень хорошо устроили. Спасибо нашим друзьям, что предоставили возможность привезти панду в Россию", - поделился впечатлениями житель Москвы Максим.
https://ria.ru/20220728/pandy-1805483799.html
https://ria.ru/20220729/tigry-1805701130.html
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москва, россия, китай, московский зоопарк, панды
15:55 31.07.2022 (обновлено: 17:19 31.07.2022)
 
Панд Московского зоопарка Жуи и Диндин поздравили с днем рождения

В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИменинный торт для самки большой панды Диндин в честь дня рождения, который отмечают в Московском зоопарке
Именинный торт для самки большой панды Диндин в честь дня рождения, который отмечают в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Именинный торт для самки большой панды Диндин в честь дня рождения, который отмечают в Московском зоопарке
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости, Михаил Щепин. Панд Московского зоопарка - шестилетнего Жуи и пятилетнюю Диндин - поздравили с днем рождения, посетители получили возможность насладиться выступлениями аристов, танцоров и музыкантов, познакомиться с китайской культурой и понаблюдать за кормлением панд. Корреспондент РИА Новости посетил торжественные мероприятия, организованные зоопарком для посетителей.
Московский зоопарк в воскресенье празднует Дни рождения двух китайских панд - самца Жуи, родившегося в 2016 году, и самки Диндин, родившейся в 2017. Панд передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая.
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:04Туризм
Пандам из московского зоопарка на день рождения подарят бамбуковый торт
ШОУ КИТАЙСКИХ БАРАБАНОВ И ТАНЕЦ ЛЬВА
Праздничную программу мероприятия открыл традиционный китайский танец льва на "круге катания". Экзотическое создание с грозным ликом и красной шерстью в сопровождении разодетой в традиционные китайские наряды свиты и самой императорской китайской семьи через толпу прошло к месту выступления, здесь же расположились барабанщицы. Когда грозная охрана с гуань дао расчистила место, над зоопарком раздался завораживающий и энергичный грохот барабанов. Через некоторое время к шоу присоединился тигр. Пышущий энергией алый комок шерсти принялся извиваться и плясать перед загипнотизированной публикой, щёлкая зубами и заигрывая с радостной детворой, которая восторженными визгами встречала каждое движение грациозного существа.
ТАНЕЦ ДРАКОНОВ
После торжественная процессия провела посетителей зоопарка к главному входу. Тут после уже традиционного представления барабанщиц в центр площадки вышло пять танцовщиц - одна с двумя зелеными веерами, остальные несли в руках фигуры красного, зеленого желтого и синего драконов. Благодаря умелым движениям артисток, искусственные драконы извивались словно живые. Продолжили этот этап празднования уже полюбившийся зрителям танец льва и развлекательные викторины для самых маленьких, а закольцевало очередное выступление барабанщиц.
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 08:00Туризм
"Фырчит — значит здоровается": где в России увидеть тигров
Москвичка Ирина призналась РИА Новости, что даже не знала о празднике и была приятно удивлена.
"Очень нравится, интересно, конечно, такое мероприятие. Так близко панд еще не видели. Детям интересно", - сказала она.
ТАНЕЦ ЛОТОСОВ И ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Пошло дошло время и до именинников. Пока танцовщицы в ярких цветастых нарядах, развлекали публику танцем лотосов сотрудники охлаждали вольеры, для Диндин подготовили бамбуковый торт с цифрой 5 и большую фигуру лошади все из того де бамбука. Жуи довольствовался только тортом с цифрой 6.
К сожалению, столпотворение людей несколько мешало всем посетителям насладиться зрелищем. Толпа у вольеров была практически непроницаемой для тех, кому не повезло немного опоздать.
Но, наконец, показались виновники торжества. Диндин, собрав всю изящность, свойственную представителям своего вида, сходу повалила бамбукового скакуна и, развалившись спиной к посетителям, принялась с наслаждением кушать, подергивая ушами. Торт прожил немногим дольше, и панда продолжила трапезу, не меняя полулежачего положения тела.
Жуи проявил большую аристократичность, торт остался цел, а панда довольна угощением.
"Все прекрасно, очень хорошо устроили. Спасибо нашим друзьям, что предоставили возможность привезти панду в Россию", - поделился впечатлениями житель Москвы Максим.
Детеныши краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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В Новосибирском зоопарке родились шесть котят краснокнижного манула
 
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