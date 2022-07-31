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На уничтожении наших памятников Запад не остановится - РИА Новости, 31.07.2022
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На уничтожении наших памятников Запад не остановится
На уничтожении наших памятников Запад не остановится - РИА Новости, 31.07.2022
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
Новости из серии "со дна постучали". Подросток неопределенного пола — вот и у нас выросли ягодки трансгендерно-небинарной сексуальной революции — мочится на... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:00
2022-07-31T08:09
россия
украина
донбасс
петр i
екатерина ii
эгилс левитс
т-34
трансгендер
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Новости из серии "со дна постучали". Подросток неопределенного пола — вот и у нас выросли ягодки трансгендерно-небинарной сексуальной революции — мочится на памятник фронтовику. Зная, что делает, на камеру, дерзко. "Я королева, мне все можно, у меня красивый член", — кривляется трансгендер Федя. И конечно, кричит: "Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне, я — богема, богиня". Исчерпывающе.Война с памятью, прошлым, с историей пришла и к нам в дом. Не вчера, но впервые, пожалуй, в таких откровенно кощунственных формах. В виде манифеста. "Мне все можно, я — богема". Связь между сносом памятников советским солдатам в Риге и Киеве и осквернением памятника ветерану Великой Отечественной войны на воронежском кладбище прямая. Нападают на них одни и те же, руководствуясь одной и то же целью: ненавистью к России и ее святыням.Битва с памятниками советским солдатам, развязанная после распада СССР русофобскими режимами Восточной Европы, с началом СВО перешла в широкомасштабную войну со всем наследием России. Теперь воюют не только с советским военным подвигом, но и со всей русской культурой и историей. Догадались, что это единая русская цивилизация, и обстреливают все наше наследие — от Петра до Гагарина.Ленин, Булгаков, Ватутин, Витте, Макаренко, Ковпак, Василевская, Карбышев, Рыбалко, Пушкин, Космодемьянская, Островский, Гречко, Фучик — кого только не собираются стереть с городских топонимических карт и выкорчевать с площадей борцы за евроценности.Война смыслов перешла в кровавую бойню с русскими и советскими монументами и именами героев на табличках с названиями улиц — так происходит на Украине, в Прибалтике и в Польше. Но не будем показывать пальцами на негодяев: "а вот у них". Теперь — "вот и у нас". Скажете, что нашелся один всего лишь (случаи осквернения монументов героям были в России и ранее). Но нет: один, самый глупый, сказал, а тысячи одобрительно полайкали. За сутки телеграм-канал негодяя, на который были подписаны несколько человек, набрал тысячи подписчиков.Граждан, которые исповедуют западные ценности в их нынешней версии — кощунство по отношению вере и религии, пропаганда сексуальных перверсий, в том числе среди детей, неонацизм, русофобия, экономическое пиратство, санкционная агрессия, нарушение международного права, расизм, тоталитарный контроль, слежка, — и в России немало. Не все они осознают данный ценностный набор как единый, а если осознают, то помалкивают, а вот подростки готовы прокричать громко и откровенно: слава Украине и слава мне — богеме, которая может делать что угодно, плюя на все нравственные законы. Трансгендер Федя четко уловил горизонт современного западного либерализма и евроценностей и быстро дошел до него. В финале — секс-оргия на могилах, осквернение памяти предков и нарушение закона божьего и человеческого.Интересный вопрос: почему в битве идей и людей так важно снести, измазать, выкорчевать памятники, материальные свидетельства могущества и влияния противника? Зачем этот символичный языческий акт?Казалось бы, воюй за живых, но не с мертвыми — и уж точно не с мрамором, поставленным давным-давно, как памятник Петру I в Полтаве 1849 года, который был недавно расцарапан и осквернен надписью "окупант" (орфография сохранена), или памятник Екатерине II в Одессе 1900 года, который хотят снести и поставить на его место памятник Билли Херрингтону, американскому порноактеру (не зря Федя-трансгендер обнажается на кладбище, следуя европейскому и украинскому тренду).Казалось бы, сдвигай линию отказа от морали и совести до упора, никто не заметит, но зачем атаковать так явно и дерзко, как это происходит со сносом монумента освободителям Риги, против которого ведется планомерная многолетняя борьба — с исследованием и проектированием сноса, с обещанием утилизировать, но ни в коем случае не отдавать русским. Что их так манит к символам и почему?Хорошее объяснение, хотя и в русофобской и неонацистской логике, дает президент Латвии Эгилс Левитс: "Иногда памятники оживают, как зомби…"Да, конечно, они их боятся. Памятники, поставленные Россией на своих исторических территориях, обозначают неотменимое влияние и значение нашей страны для этой части мира. Как ни сноси монументы, как ни переписывай учебник, как ни сбивай уличные таблички, Россия остается на том же месте — незыблемо, даже если уходила и ушла. Есть константы мировой истории, которые невозможно отменить: Рим, Москва или Константинополь.Пушкин, которого русофобы тоже боятся — как живого — и стирают с лица земли памятники ему, описал в "Каменном госте", что случается, когда кощунник, соблазнитель, дуэлянт и убийца дразнит Командора, даже мертвого. Даже мраморного. "Я на зов явился". Конечно, жирно будет давать европейским комикам сравнение с Дон Гуаном, но тем не менее слова подходят:"О, тяжелоПожатье каменной его десницы!Оставь меня, пусти — пусти мне руку...Я гибну — кончено — о Дона Анна!Проваливаются".Западное культурное влияние проваливается, исчезает, на его месте — неприкрытая культурная агрессия. Ее инициаторы, идеологи и исполнители проваливаются в тартарары вместе с обломками памятников, которые они, зверея, взрывают и сбрасывают с постаментов. Агрессия — всегда признак паники и слабости.Идею возвращения советских памятников как великой силы, наводящей страх на западного политического обывателя, очень точно подметили авторы новости о фильме китайского режиссера Чжана Имоу "Шествие памяти". Новость была так хороша, что все в нее поверили. Судите сами. По сценарию (которого нет, но который стоило бы написать) советские памятники сходят с постаментов и начинают путь по городам мира. Они вбирают в себя обломки своих уничтоженных собратьев и движутся дальше. Встревоженные обыватели пытаются атаковать каменных гостей, но любое оружие мира бессильно против гигантов. Не причиняя никому вреда, они доходят до океана и исчезают под водой — навсегда. Вброс новости сопровождался рекламным постером с узнаваемыми великими советскими монументальными образами, во главе которых Родина-мать, Рабочий и Колхозница, Гагарин, Ленин, Солдат. Образ шествия, хода с историческими символами, со святынями памяти — очень русский и очень точный.Прекрасный сценарий, в котором надо изменить финал: памятники не исчезают, они возвращаются, вобрав в себя все то, что составляет гордость, славу и достижения России: ее философию, культуру, науку. Сюжет точно фиксирует момент возвращения России как мирового лидера, страх и панику по этому поводу у ее врагов и запуганных ими обывателей, войну против символов России.Враги не зря боятся — даже в нашей монументалистике огромная сила. Недаром в Донбассе рассказывают реальную историю о том, что, когда в 2014 году было нечем воевать за свободу, попробовали завести мемориальный советский танк Т-34. И что бы вы думали? Завелся, заработал. Правда, не нашлось подходящих снарядов, кроме салютных. Что тоже символично. Танк завершил боевой путь только тогда, когда не нужны были никакие залпы, кроме залпов в честь Победы.Кстати, в Нарве отказались сносить советский монумент с Т-34-85. "Мэрия не будет переносить, красить танк в розовый или отвозить его в Нарвскую крепость", — заявила мэр города Катри Райк. — Легендарный танк — часть идентичности русского населения. Часть гордости за то, что я русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто выстроил Нарву". Есть политики, которые понимают, что некоторые вещи стреляют, даже не сходя с постаментов, и уважительно относятся к этой замершей, но вечно живой силе.Отношение к памятникам истории, культуры и воинской славы четко обозначает границы между русской цивилизацией и нынешним западным миром. И даже так: между цивилизацией и варварством.Войну против наших памятников и за русскую культуру мы, безусловно, выиграем. Часто в Сети можно видеть обещания, данные самим себе: и вот этого Пушкина водрузим на место, и вот этого Суворова вернем. Это вопрос частный, хотя и очень важный.Главный же вопрос в том, к какой цели движется наш вечно живой танк, который вынужденно сошел с постамента. Какие памятники — символ нашей культуры, от какого прошлого мы уходим и к какому будущему стремимся. От этого зависит, какие наши монументы должны обозначать для нас самих победу русской культуры.Разгораются острые споры о том, стоит ли восстанавливать на освобождаемых территориях памятники Ленину. И этот вопрос ссорит и разводит по разные стороны добрых людей, защищающих Россию в этом противостоянии с коллективным Западом. Ленин, от которого избавилась Украина, водрузив на свято место Бандеру, и Ленин, который до сих пор стоит на площадях в России, — это вопрос прошлого или будущего? Вопрос о памятниках, в которых заключено так много символической мощи, исторического значения и идеологического влияния, выходит далеко за рамки монументальной пропаганды или даже восстановления изуродованного исторического ландшафта Украины. Вопрос о памятниках — это вопрос о будущем и о той несформулированной пока идее, которая заставляет людей разных убеждений и разных национальностей защищать и Донбасс, и Россию.Великая история одного донецкого монумента, кажется, может прояснить многое в нашем будущем. Речь о знаменитом памятнике "Саур-Могила".Это особое для дончан место: здесь в 1943 году велись бои с нацистами. В 1967 году появился мемориальный комплекс воинской памяти и славы. И снова в 2014 году Саур-Могила стала ареной ожесточенного сражения за Донбасс — курган имеет стратегическое военное значение, дает контроль над местностью. Ополченцы героически бились здесь, ценой огромных потерь Саур-Могилу удержали. На вершине похоронены теперь бойцы батальона "Восток", отстоявшие высоту.Сам мемориальный комплекс в ходе боев был разрушен. В Сети есть страшные и величественные кадры посеченных пулями и осколками каменных советских солдат, взирающих на новую битву с нацизмом из вечности. Сейчас по поручению Владимира Путина "Саур-Могилу" восстанавливают, уже в новом виде сохраняя историческую преемственность с памятником 1967 года. Есть поверье: когда над Саур-Могилой снова встанет русский солдат, наступит мир. Мир охраняет и гарантирует наш донецкий воин. Мертвый и живой.И священное отношение к подвигу воина гарантирует существование страны и народа. Этой формуле памяти нам нужно научить детей. Какое насилие над собой и другими могут совершить те, у кого ампутирована историческая память, мы видим на примере Украины. Насилие над памятниками — часто лишь первый шаг к насилию над живыми людьми.
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россия, украина, донбасс, петр i, екатерина ii, эгилс левитс, т-34, трансгендер, памятники
08:00 31.07.2022 (обновлено: 08:09 31.07.2022)
 

На уничтожении наших памятников Запад не остановится

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНадписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017. Архивное фото
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Наталья Осипова
Наталия Осипова
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Новости из серии "со дна постучали". Подросток неопределенного пола — вот и у нас выросли ягодки трансгендерно-небинарной сексуальной революции — мочится на памятник фронтовику. Зная, что делает, на камеру, дерзко. "Я королева, мне все можно, у меня красивый член", — кривляется трансгендер Федя. И конечно, кричит: "Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне, я — богема, богиня". Исчерпывающе.
Война с памятью, прошлым, с историей пришла и к нам в дом. Не вчера, но впервые, пожалуй, в таких откровенно кощунственных формах. В виде манифеста. "Мне все можно, я — богема". Связь между сносом памятников советским солдатам в Риге и Киеве и осквернением памятника ветерану Великой Отечественной войны на воронежском кладбище прямая. Нападают на них одни и те же, руководствуясь одной и то же целью: ненавистью к России и ее святыням.
Битва с памятниками советским солдатам, развязанная после распада СССР русофобскими режимами Восточной Европы, с началом СВО перешла в широкомасштабную войну со всем наследием России. Теперь воюют не только с советским военным подвигом, но и со всей русской культурой и историей. Догадались, что это единая русская цивилизация, и обстреливают все наше наследие — от Петра до Гагарина.
О.Кипренский Портрет Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:27
В Запорожье демонтировали памятник Александру Пушкину
Ленин, Булгаков, Ватутин, Витте, Макаренко, Ковпак, Василевская, Карбышев, Рыбалко, Пушкин, Космодемьянская, Островский, Гречко, Фучик — кого только не собираются стереть с городских топонимических карт и выкорчевать с площадей борцы за евроценности.
Война смыслов перешла в кровавую бойню с русскими и советскими монументами и именами героев на табличках с названиями улиц — так происходит на Украине, в Прибалтике и в Польше. Но не будем показывать пальцами на негодяев: "а вот у них". Теперь — "вот и у нас". Скажете, что нашелся один всего лишь (случаи осквернения монументов героям были в России и ранее). Но нет: один, самый глупый, сказал, а тысячи одобрительно полайкали. За сутки телеграм-канал негодяя, на который были подписаны несколько человек, набрал тысячи подписчиков.
Граждан, которые исповедуют западные ценности в их нынешней версии — кощунство по отношению вере и религии, пропаганда сексуальных перверсий, в том числе среди детей, неонацизм, русофобия, экономическое пиратство, санкционная агрессия, нарушение международного права, расизм, тоталитарный контроль, слежка, — и в России немало. Не все они осознают данный ценностный набор как единый, а если осознают, то помалкивают, а вот подростки готовы прокричать громко и откровенно: слава Украине и слава мне — богеме, которая может делать что угодно, плюя на все нравственные законы. Трансгендер Федя четко уловил горизонт современного западного либерализма и евроценностей и быстро дошел до него. В финале — секс-оргия на могилах, осквернение памяти предков и нарушение закона божьего и человеческого.
Мужчина в маске с флагом США - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 08:00
Америка ищет настоящих мужчин
Интересный вопрос: почему в битве идей и людей так важно снести, измазать, выкорчевать памятники, материальные свидетельства могущества и влияния противника? Зачем этот символичный языческий акт?
Казалось бы, воюй за живых, но не с мертвыми — и уж точно не с мрамором, поставленным давным-давно, как памятник Петру I в Полтаве 1849 года, который был недавно расцарапан и осквернен надписью "окупант" (орфография сохранена), или памятник Екатерине II в Одессе 1900 года, который хотят снести и поставить на его место памятник Билли Херрингтону, американскому порноактеру (не зря Федя-трансгендер обнажается на кладбище, следуя европейскому и украинскому тренду).
Казалось бы, сдвигай линию отказа от морали и совести до упора, никто не заметит, но зачем атаковать так явно и дерзко, как это происходит со сносом монумента освободителям Риги, против которого ведется планомерная многолетняя борьба — с исследованием и проектированием сноса, с обещанием утилизировать, но ни в коем случае не отдавать русским. Что их так манит к символам и почему?
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 19:38
Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников
Хорошее объяснение, хотя и в русофобской и неонацистской логике, дает президент Латвии Эгилс Левитс: "Иногда памятники оживают, как зомби…"
Да, конечно, они их боятся. Памятники, поставленные Россией на своих исторических территориях, обозначают неотменимое влияние и значение нашей страны для этой части мира. Как ни сноси монументы, как ни переписывай учебник, как ни сбивай уличные таблички, Россия остается на том же месте — незыблемо, даже если уходила и ушла. Есть константы мировой истории, которые невозможно отменить: Рим, Москва или Константинополь.
Пушкин, которого русофобы тоже боятся — как живого — и стирают с лица земли памятники ему, описал в "Каменном госте", что случается, когда кощунник, соблазнитель, дуэлянт и убийца дразнит Командора, даже мертвого. Даже мраморного. "Я на зов явился". Конечно, жирно будет давать европейским комикам сравнение с Дон Гуаном, но тем не менее слова подходят:
"О, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти — пусти мне руку...
Я гибну — кончено — о Дона Анна!
Проваливаются".
Западное культурное влияние проваливается, исчезает, на его месте — неприкрытая культурная агрессия. Ее инициаторы, идеологи и исполнители проваливаются в тартарары вместе с обломками памятников, которые они, зверея, взрывают и сбрасывают с постаментов. Агрессия — всегда признак паники и слабости.
Лукашенко попросил Путина помочь модернизировать белорусские самолеты - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 18:25
Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада
Идею возвращения советских памятников как великой силы, наводящей страх на западного политического обывателя, очень точно подметили авторы новости о фильме китайского режиссера Чжана Имоу "Шествие памяти". Новость была так хороша, что все в нее поверили. Судите сами. По сценарию (которого нет, но который стоило бы написать) советские памятники сходят с постаментов и начинают путь по городам мира. Они вбирают в себя обломки своих уничтоженных собратьев и движутся дальше. Встревоженные обыватели пытаются атаковать каменных гостей, но любое оружие мира бессильно против гигантов. Не причиняя никому вреда, они доходят до океана и исчезают под водой — навсегда. Вброс новости сопровождался рекламным постером с узнаваемыми великими советскими монументальными образами, во главе которых Родина-мать, Рабочий и Колхозница, Гагарин, Ленин, Солдат. Образ шествия, хода с историческими символами, со святынями памяти — очень русский и очень точный.
Прекрасный сценарий, в котором надо изменить финал: памятники не исчезают, они возвращаются, вобрав в себя все то, что составляет гордость, славу и достижения России: ее философию, культуру, науку. Сюжет точно фиксирует момент возвращения России как мирового лидера, страх и панику по этому поводу у ее врагов и запуганных ими обывателей, войну против символов России.
Враги не зря боятся — даже в нашей монументалистике огромная сила. Недаром в Донбассе рассказывают реальную историю о том, что, когда в 2014 году было нечем воевать за свободу, попробовали завести мемориальный советский танк Т-34. И что бы вы думали? Завелся, заработал. Правда, не нашлось подходящих снарядов, кроме салютных. Что тоже символично. Танк завершил боевой путь только тогда, когда не нужны были никакие залпы, кроме залпов в честь Победы.
Вандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 17:19
В Эстонии уберут все памятники советским воинам
Кстати, в Нарве отказались сносить советский монумент с Т-34-85. "Мэрия не будет переносить, красить танк в розовый или отвозить его в Нарвскую крепость", — заявила мэр города Катри Райк. — Легендарный танк — часть идентичности русского населения. Часть гордости за то, что я русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто выстроил Нарву". Есть политики, которые понимают, что некоторые вещи стреляют, даже не сходя с постаментов, и уважительно относятся к этой замершей, но вечно живой силе.
Отношение к памятникам истории, культуры и воинской славы четко обозначает границы между русской цивилизацией и нынешним западным миром. И даже так: между цивилизацией и варварством.
Войну против наших памятников и за русскую культуру мы, безусловно, выиграем. Часто в Сети можно видеть обещания, данные самим себе: и вот этого Пушкина водрузим на место, и вот этого Суворова вернем. Это вопрос частный, хотя и очень важный.
Главный же вопрос в том, к какой цели движется наш вечно живой танк, который вынужденно сошел с постамента. Какие памятники — символ нашей культуры, от какого прошлого мы уходим и к какому будущему стремимся. От этого зависит, какие наши монументы должны обозначать для нас самих победу русской культуры.
Памятник В. И. Ленину у павильона № 1 Центральный на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 09:20
Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России
Разгораются острые споры о том, стоит ли восстанавливать на освобождаемых территориях памятники Ленину. И этот вопрос ссорит и разводит по разные стороны добрых людей, защищающих Россию в этом противостоянии с коллективным Западом. Ленин, от которого избавилась Украина, водрузив на свято место Бандеру, и Ленин, который до сих пор стоит на площадях в России, — это вопрос прошлого или будущего? Вопрос о памятниках, в которых заключено так много символической мощи, исторического значения и идеологического влияния, выходит далеко за рамки монументальной пропаганды или даже восстановления изуродованного исторического ландшафта Украины. Вопрос о памятниках — это вопрос о будущем и о той несформулированной пока идее, которая заставляет людей разных убеждений и разных национальностей защищать и Донбасс, и Россию.
Великая история одного донецкого монумента, кажется, может прояснить многое в нашем будущем. Речь о знаменитом памятнике "Саур-Могила".
Это особое для дончан место: здесь в 1943 году велись бои с нацистами. В 1967 году появился мемориальный комплекс воинской памяти и славы. И снова в 2014 году Саур-Могила стала ареной ожесточенного сражения за Донбасс — курган имеет стратегическое военное значение, дает контроль над местностью. Ополченцы героически бились здесь, ценой огромных потерь Саур-Могилу удержали. На вершине похоронены теперь бойцы батальона "Восток", отстоявшие высоту.
Сам мемориальный комплекс в ходе боев был разрушен. В Сети есть страшные и величественные кадры посеченных пулями и осколками каменных советских солдат, взирающих на новую битву с нацизмом из вечности. Сейчас по поручению Владимира Путина "Саур-Могилу" восстанавливают, уже в новом виде сохраняя историческую преемственность с памятником 1967 года. Есть поверье: когда над Саур-Могилой снова встанет русский солдат, наступит мир. Мир охраняет и гарантирует наш донецкий воин. Мертвый и живой.
И священное отношение к подвигу воина гарантирует существование страны и народа. Этой формуле памяти нам нужно научить детей. Какое насилие над собой и другими могут совершить те, у кого ампутирована историческая память, мы видим на примере Украины. Насилие над памятниками — часто лишь первый шаг к насилию над живыми людьми.
Снос памятника Ленину в центре Киева - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 12:05Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Нацизм против мрамора: какие памятники разрушали на УкраинеЕвропа в русофобском угаре крушит и демонтирует памятники советским солдатам-освободителям. Латвия, Польша, Литва, Эстония анонсируют новые планы по уничтожению мемориалов. Эта тенденция берет начало на Украине, где уже который год всеми возможными способами уничтожают памятниками воинам, поэтам, полководцам, жертвам Холокоста.
 
РоссияУкраинаДонбассПетр IЕкатерина IIЭгилс ЛевитсТ-34трансгендерПамятники
 
 
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