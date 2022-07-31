https://ria.ru/20220731/ospa-1806267489.html

В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян

В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 31.07.2022

В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян

Мужчина, который получил положительный результат теста на оспу обезьян, скончался в больнице в Индии, сообщает газета Indian Express со ссылкой на главу... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T19:20

2022-07-31T19:20

2022-07-31T19:24

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индия

оаэ

оспа обезьян

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мужчина, который получил положительный результат теста на оспу обезьян, скончался в больнице в Индии, сообщает газета Indian Express со ссылкой на главу департамента здравоохранения штата Керала Вину Джордж.По данным властей, мужчина, которому было 22 года, умер в субботу через несколько дней после возвращения из ОАЭ. Отмечается, что у него диагностировали оспу еще за границей.Мужчину похоронили с соблюдением правил по захоронению жертв оспы обезьян. За людьми, с которыми он ранее контактировал, наблюдают.По данным газеты, на данный момент в Индии четыре подтвержденных случая заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220731/ospa-1806219741.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, индия, оаэ, оспа обезьян