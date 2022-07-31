https://ria.ru/20220731/ospa-1806267489.html
В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян
В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 31.07.2022
В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян
Мужчина, который получил положительный результат теста на оспу обезьян, скончался в больнице в Индии, сообщает газета Indian Express со ссылкой на главу... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:20
2022-07-31T19:20
2022-07-31T19:24
в мире
здоровье - общество
индия
оаэ
оспа обезьян
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мужчина, который получил положительный результат теста на оспу обезьян, скончался в больнице в Индии, сообщает газета Indian Express со ссылкой на главу департамента здравоохранения штата Керала Вину Джордж.По данным властей, мужчина, которому было 22 года, умер в субботу через несколько дней после возвращения из ОАЭ. Отмечается, что у него диагностировали оспу еще за границей.Мужчину похоронили с соблюдением правил по захоронению жертв оспы обезьян. За людьми, с которыми он ранее контактировал, наблюдают.По данным газеты, на данный момент в Индии четыре подтвержденных случая заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220731/ospa-1806219741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, здоровье - общество, индия, оаэ, оспа обезьян
19:20 31.07.2022 (обновлено: 19:24 31.07.2022)
В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян
Депздрав Индии сообщил о первом возможном случае смерти от обезьяньей оспы
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мужчина, который получил положительный результат теста на оспу обезьян, скончался в больнице в Индии, сообщает газета Indian Express со ссылкой на главу департамента здравоохранения штата Керала Вину Джордж.
По данным властей, мужчина, которому было 22 года, умер в субботу через несколько дней после возвращения из ОАЭ
. Отмечается, что у него диагностировали оспу еще за границей.
"У молодого человека не было никаких симптомов оспы обезьян. Он был госпитализирован с симптомами энцефалита... Его родственники передали результат теста только в субботу. По факту смерти будет проведено расследование... потому что у оспы обезьян очень низкий уровень смертности", - добавила Джордж.
Мужчину похоронили с соблюдением правил по захоронению жертв оспы обезьян. За людьми, с которыми он ранее контактировал, наблюдают.
По данным газеты, на данный момент в Индии
четыре подтвержденных случая заболевания.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.