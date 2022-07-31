https://ria.ru/20220731/ospa-1806219741.html

В Черногории выявили первый случай оспы обезьян

В Черногории выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 31.07.2022

В Черногории выявили первый случай оспы обезьян

В Черногории выявили первый случай заражения оспой обезьян, пациент хорошо себя чувствует, сообщил Институт общественного здоровья республики. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:55

2022-07-31T14:55

2022-07-31T16:26

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оспа обезьян

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БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. В Черногории выявили первый случай заражения оспой обезьян, пациент хорошо себя чувствует, сообщил Институт общественного здоровья республики."Лаборатория отделения молекулярной диагностики Института выявила и в сотрудничестве с Институтом вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде подтвердила первый случай заболевания оспой обезьян", — говорится в заявлении.Уточнятся, что речь идет о гражданине страны. В ведомстве сообщили, что приняли все необходимые меры по отношению к пациенту и контактировавшим с ним людям для противодействия распространению болезни, а также проинформировали компетентные структуры.Таким образом, Черногория вошла в список 79 государств, где зарегистрировали случаи оспы обезьян.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные спазмы, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html

https://ria.ru/20220725/popova-1804820114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, черногория, белград (город), оспа обезьян