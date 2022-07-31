https://ria.ru/20220731/oshibka-1806163283.html

В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань

В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань - РИА Новости, 31.07.2022

В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань, чем в будущем может воспользоваться Китай, заявил профессор... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T05:41

2022-07-31T05:41

2022-07-31T17:50

в мире

джо байден

китай

тайвань

пекин

минобороны китая

мид кнр

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_0:67:2949:1726_1920x0_80_0_0_a7da5604442b69097d5faa164ab3f15c.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань, чем в будущем может воспользоваться Китай, заявил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг.По его мнению, политику не следовало заявлять о своих планах в публичном поле.Эксперт считает, что Пелоси и администрация президента США Джо Байдена не могут пойти на попятную, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина.Накануне Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но сама спикер отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань. Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на остров и примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.

https://ria.ru/20220731/pelosi-1806156728.html

китай

тайвань

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, китай, тайвань, пекин, минобороны китая, мид кнр, сша, нэнси пелоси