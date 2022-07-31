05:41 31.07.2022 (обновлено: 17:50 31.07.2022)
В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань
Профессор Крениг: отказ Пелоси от визита на Тайвань будет означать подчинение США Китаю
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань, чем в будущем может воспользоваться Китай, заявил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг.
По его мнению, политику не следовало заявлять о своих планах в публичном поле.
"Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев", — предположил Крениг.
Эксперт считает, что Пелоси и администрация президента США Джо Байдена не могут пойти на попятную, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина.
"Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК (Коммунистическая партия Китая. — Прим. ред.) тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США", — высказался профессор.
Накануне Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но сама спикер отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.
Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань. Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на остров и примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.