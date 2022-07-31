https://ria.ru/20220731/opek-1806298955.html

В ОПЕК+ отметили важность присутствия России в организации

В ОПЕК+ отметили важность присутствия России в организации - РИА Новости, 31.07.2022

В ОПЕК+ отметили важность присутствия России в организации

Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T23:21

2022-07-31T23:21

2022-07-31T23:21

экономика

цены на нефть

мохаммед баркиндо

россия

кувейт

опек

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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс.Подданный Кувейта Хайтам аль-Гайс возглавил ОПЕК в июле после смерти генсека организации Мохаммеда Баркиндо.Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.

https://ria.ru/20220727/neft-1805376243.html

россия

кувейт

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, мохаммед баркиндо, россия, кувейт, опек