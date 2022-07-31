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В ОПЕК+ отметили важность присутствия России в организации - РИА Новости, 31.07.2022
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В ОПЕК+ отметили важность присутствия России в организации
В ОПЕК+ отметили важность присутствия России в организации - РИА Новости, 31.07.2022
В ОПЕК+ отметили важность присутствия России в организации
Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T23:21
2022-07-31T23:21
экономика
цены на нефть
мохаммед баркиндо
россия
кувейт
опек
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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс.Подданный Кувейта Хайтам аль-Гайс возглавил ОПЕК в июле после смерти генсека организации Мохаммеда Баркиндо.Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.
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экономика, цены на нефть, мохаммед баркиндо, россия, кувейт, опек
23:21 31.07.2022
 
В ОПЕК+ отметили важность присутствия России в организации

Новый генсек ОПЕК+ аль-Гайс отметил важность присутствия России в организации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс.
Подданный Кувейта Хайтам аль-Гайс возглавил ОПЕК в июле после смерти генсека организации Мохаммеда Баркиндо.
"Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения", - сказал аль-Гайс в интервью кувейтской газете Al Ra'i.
Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее целью было стабилизировать рынок нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. Однако с тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.
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ЭкономикаЦены на нефтьМохаммед БаркиндоРоссияКувейтОПЕК
 
 
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