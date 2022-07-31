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ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/obstrel-1806292296.html
ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами
ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами - РИА Новости, 31.07.2022
ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T21:54
2022-07-31T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район
21:54 31.07.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами

СЦКК ДНР: Войска Украины обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
17:22Специальная военная операция на Украине
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКировский район
 
 
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