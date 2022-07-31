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ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами
ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами - РИА Новости, 31.07.2022
ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T21:54
2022-07-31T21:54
2022-07-31T21:54
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район
ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами
СЦКК ДНР: Войска Украины обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами