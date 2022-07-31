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Украинские войска нанесли удар по речному терминалу в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2022
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Украинские войска нанесли удар по речному терминалу в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по речному терминалу в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска нанесли удар по речному терминалу в Запорожской области
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по речному терминалу в Запорожской области, повреждены силосы для хранения зерна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:18
2022-07-31T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по речному терминалу в Запорожской области, повреждены силосы для хранения зерна, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодар Запорожской области.Атака была осуществлена около 4 часов утра в воскресенье."В результате акта агрессии повреждения получили силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя. Информация о нанесенном украинскими карателями ущербе уточняется", - подчеркнули в администрации и добавили, что терминал является социально значимым объектом региона, куда свозилось зерно фермерских хозяйств, а остановка его деятельности может спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
11:18 31.07.2022 (обновлено: 12:09 31.07.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по речному терминалу в Запорожской области

Власти Энергодара сообщили об артударе ВСУ по речному терминалу, где хранится зерно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСилосные башни в порту для хранения зерна
Силосные башни в порту для хранения зерна - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Силосные башни в порту для хранения зерна. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по речному терминалу в Запорожской области, повреждены силосы для хранения зерна, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодар Запорожской области.
"Артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по речному терминалу приема зерновых и масличных культур сельхозпредприятия "Нибулон", расположенного в городе Каменка-Днепровская", - говорится в сообщении.
Атака была осуществлена около 4 часов утра в воскресенье.
"В результате акта агрессии повреждения получили силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя. Информация о нанесенном украинскими карателями ущербе уточняется", - подчеркнули в администрации и добавили, что терминал является социально значимым объектом региона, куда свозилось зерно фермерских хозяйств, а остановка его деятельности может спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе.
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