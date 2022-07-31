https://ria.ru/20220731/obstrel-1806190779.html

Украинские войска нанесли удар по речному терминалу в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по речному терминалу в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска нанесли удар по речному терминалу в Запорожской области

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по речному терминалу в Запорожской области, повреждены силосы для хранения зерна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:18

2022-07-31T11:18

2022-07-31T12:09

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по речному терминалу в Запорожской области, повреждены силосы для хранения зерна, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодар Запорожской области.Атака была осуществлена около 4 часов утра в воскресенье."В результате акта агрессии повреждения получили силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя. Информация о нанесенном украинскими карателями ущербе уточняется", - подчеркнули в администрации и добавили, что терминал является социально значимым объектом региона, куда свозилось зерно фермерских хозяйств, а остановка его деятельности может спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе.

https://ria.ru/20220731/donbass-1806197737.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины