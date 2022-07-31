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ВСУ менее чем за час дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ менее чем за час дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.07.2022
ВСУ менее чем за час дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T03:49
2022-07-31T03:49
2022-07-31T03:49
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
ВСУ менее чем за час дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Донецк снарядами калибром 155 мм