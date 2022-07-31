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ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку
Украинские войска в 0.48 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметров, сообщает в Telegram представительство Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T01:07
2022-07-31T01:07
2022-07-31T01:07
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска в 0.48 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметров, сообщает в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку
Украинские войска в 0.48 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку