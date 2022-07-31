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Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку
Украинские войска в 0.34 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T01:04
2022-07-31T01:04
2022-07-31T01:05
специальная военная операция на украине
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украина
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска в 0.34 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины
01:04 31.07.2022 (обновлено: 01:05 31.07.2022)
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку
Украинские войска в 0.34 воскресенья выпустили три снаряда калибром 152 мм по Донецку