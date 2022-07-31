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ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку

ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022

ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку

Украинские войска в 22.37 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 мм, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T00:17

2022-07-31T00:17

2022-07-31T01:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска в 22.37 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 мм, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.37 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", — говорится в заявлении.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины