https://ria.ru/20220731/myanma-1806277815.html
В Мьянме полиция задержала японца на акции протеста против правительства
В Мьянме полиция задержала японца на акции протеста против правительства - РИА Новости, 31.07.2022
В Мьянме полиция задержала японца на акции протеста против правительства
Полиция Мьянмы задержала гражданина Японии, который вел съемку в ходе акции протеста против военного правительства, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:26
2022-07-31T20:26
2022-07-31T20:26
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янгон (город)
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ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. Полиция Мьянмы задержала гражданина Японии, который вел съемку в ходе акции протеста против военного правительства, сообщает агентство Киодо.Предположительно, речь идет о режиссере-документалисте Тору Куботе. Согласно различной информации, он был доставлен в полицейский участок в Янгоне, где у него были изъяты личные вещи, в том числе аппаратура.Посольство Японии в Мьянме уже потребовало немедленного освобождения своего гражданина.Год назад в Янгоне по подозрению в распространении ложной информации был задержан японский журналист Юки Китадзуми. После задержания он был переведен в тюрьму Инсейн, где содержатся многие политические заключенные. Китадзуми ранее работал в деловой газете "Никкэй", а затем стал фрилансером. Спустя месяц он был отпущен и вернулся в Японию.Как заявил тогда глава японского МИД, его освобождение стало результатом работы ведомства по различным каналам. С журналиста было снято предъявленное ранее обвинение в распространении ложной информации, и он был отпущен на родину. При этом именно в это же время МИД Японии объявил о направлении гуманитарной помощи в Мьянму для решения проблем с продовольствием на сумму 4 миллиона долларов.Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в ноябре 2020 года.Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.
https://ria.ru/20220725/kazn-1804695122.html
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в мире, мьянма, япония, янгон (город), мид японии
В Мьянме полиция задержала японца на акции протеста против правительства
Kyodo: полиция Мьянмы задержала японца в ходе акции протеста против военного правительства
ТОКИО, 31 июл – РИА Новости.
Полиция Мьянмы задержала гражданина Японии, который вел съемку в ходе акции протеста против военного правительства, сообщает
агентство Киодо.
Предположительно, речь идет о режиссере-документалисте Тору Куботе. Согласно различной информации, он был доставлен в полицейский участок в Янгоне
, где у него были изъяты личные вещи, в том числе аппаратура.
Посольство Японии
в Мьянме
уже потребовало немедленного освобождения своего гражданина.
Год назад в Янгоне по подозрению в распространении ложной информации был задержан японский журналист Юки Китадзуми. После задержания он был переведен в тюрьму Инсейн, где содержатся многие политические заключенные. Китадзуми ранее работал в деловой газете "Никкэй", а затем стал фрилансером. Спустя месяц он был отпущен и вернулся в Японию.
Как заявил тогда глава японского МИД, его освобождение стало результатом работы ведомства по различным каналам. С журналиста было снято предъявленное ранее обвинение в распространении ложной информации, и он был отпущен на родину. При этом именно в это же время МИД Японии
объявил о направлении гуманитарной помощи в Мьянму для решения проблем с продовольствием на сумму 4 миллиона долларов.
Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в ноябре 2020 года.
Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.
Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.
Страны Запада, в первую очередь США
и Великобритания
, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.