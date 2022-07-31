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Средиземное море становится похожим на Карибское, заявил метеоролог - РИА Новости, 31.07.2022
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Средиземное море становится похожим на Карибское, заявил метеоролог
Средиземное море становится похожим на Карибское, заявил метеоролог - РИА Новости, 31.07.2022
Средиземное море становится похожим на Карибское, заявил метеоролог
Температура Средиземного моря превышает среднестатистические показатели для текущего периода времени, тем самым создавая угрозы возникновения экстремальных... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:05
2022-07-31T16:05
средиземное море
средиземноморье
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МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Температура Средиземного моря превышает среднестатистические показатели для текущего периода времени, тем самым создавая угрозы возникновения экстремальных погодных явлений, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на доктора физики Государственного метеорологического агентства (Aemet) Хуана Хесуса Гонсалеса.Среди непосредственных последствий эксперт обращает особое внимание на потенциальный ущерб биоразнообразию региона, так как больше всего в долгосрочной перспективе пострадают именно представители фауны и флоры Средиземноморья.За последнюю неделю температура воды в некоторых западных точках Средиземного моря преодолела 30-градусный барьер, что, по словам эксперта, является ситуацией с аномально высокими значениями.
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средиземное море, средиземноморье
16:05 31.07.2022
 
Средиземное море становится похожим на Карибское, заявил метеоролог

Метеоролог заявил, что температура воды Средиземного моря доходит до критических значений

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре. Архивное фото
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МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Температура Средиземного моря превышает среднестатистические показатели для текущего периода времени, тем самым создавая угрозы возникновения экстремальных погодных явлений, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на доктора физики Государственного метеорологического агентства (Aemet) Хуана Хесуса Гонсалеса.
"Средиземное море все больше становится похожим на Карибское", — считает Гонсалес, который еще в 2019 году предупреждал о повышенном риске ураганов в этом море в результате глобального потепления.
Среди непосредственных последствий эксперт обращает особое внимание на потенциальный ущерб биоразнообразию региона, так как больше всего в долгосрочной перспективе пострадают именно представители фауны и флоры Средиземноморья.
За последнюю неделю температура воды в некоторых западных точках Средиземного моря преодолела 30-градусный барьер, что, по словам эксперта, является ситуацией с аномально высокими значениями.
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Средиземное мореСредиземноморье
 
 
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