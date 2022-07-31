https://ria.ru/20220731/more-1806232476.html

Средиземное море становится похожим на Карибское, заявил метеоролог

Средиземное море становится похожим на Карибское, заявил метеоролог - РИА Новости, 31.07.2022

Средиземное море становится похожим на Карибское, заявил метеоролог

Температура Средиземного моря превышает среднестатистические показатели для текущего периода времени, тем самым создавая угрозы возникновения экстремальных... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:05

2022-07-31T16:05

2022-07-31T16:05

средиземное море

средиземноморье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148080/17/1480801765_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_a78250fdb0ebba78169d78b1c269e7f2.jpg

МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Температура Средиземного моря превышает среднестатистические показатели для текущего периода времени, тем самым создавая угрозы возникновения экстремальных погодных явлений, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на доктора физики Государственного метеорологического агентства (Aemet) Хуана Хесуса Гонсалеса.Среди непосредственных последствий эксперт обращает особое внимание на потенциальный ущерб биоразнообразию региона, так как больше всего в долгосрочной перспективе пострадают именно представители фауны и флоры Средиземноморья.За последнюю неделю температура воды в некоторых западных точках Средиземного моря преодолела 30-градусный барьер, что, по словам эксперта, является ситуацией с аномально высокими значениями.

https://ria.ru/20220729/kit-1805966326.html

средиземное море

средиземноморье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

средиземное море, средиземноморье