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В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/mina-1806246454.html
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.07.2022
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Еще один мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T17:22
2022-07-31T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
киев
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по улице Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1969 года рождения", — говорится в публикации.Пострадавшего доставили в Республиканский травматологический центр.Ранее сообщалось, что в Кировском районе на "Лепестке" подорвался 42-летний мужчина. Кроме того, на Адыгейской улице при разминировании получил ранения сотрудник МЧС, а в Петровском районе, наступив на мину, пострадал мирный житель.Накануне вечером ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин "Лепесток". Эти мины малозаметны, из-за необычной формы их трудно опознать, и они взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220731/donbass-1806213646.html
https://ria.ru/20220730/donetsk-1806156235.html
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в мире, донецк (днр), украина, киев, вооруженные силы украины, владимир путин
17:22 31.07.2022 (обновлено: 21:37 31.07.2022)
 
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Киевском районе Донецка мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости
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Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по улице Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1969 года рождения", — говорится в публикации.
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Пострадавшего доставили в Республиканский травматологический центр.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе на "Лепестке" подорвался 42-летний мужчина. Кроме того, на Адыгейской улице при разминировании получил ранения сотрудник МЧС, а в Петровском районе, наступив на мину, пострадал мирный житель.
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Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка
Накануне вечером ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин "Лепесток". Эти мины малозаметны, из-за необычной формы их трудно опознать, и они взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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