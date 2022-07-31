https://ria.ru/20220731/mina-1806246454.html

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.07.2022

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Еще один мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T17:22

2022-07-31T17:22

2022-07-31T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

киев

вооруженные силы украины

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806254381_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_524c1c1f4eb64e51bf7c195d871cda9b.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по улице Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1969 года рождения", — говорится в публикации.Пострадавшего доставили в Республиканский травматологический центр.Ранее сообщалось, что в Кировском районе на "Лепестке" подорвался 42-летний мужчина. Кроме того, на Адыгейской улице при разминировании получил ранения сотрудник МЧС, а в Петровском районе, наступив на мину, пострадал мирный житель.Накануне вечером ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин "Лепесток". Эти мины малозаметны, из-за необычной формы их трудно опознать, и они взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220731/donbass-1806213646.html

https://ria.ru/20220730/donetsk-1806156235.html

https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

донецк (днр)

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), украина, киев, вооруженные силы украины, владимир путин