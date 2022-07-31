17:22 31.07.2022 (обновлено: 21:37 31.07.2022)
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Киевском районе Донецка мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по улице Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1969 года рождения", — говорится в публикации.
Пострадавшего доставили в Республиканский травматологический центр.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе на "Лепестке" подорвался 42-летний мужчина. Кроме того, на Адыгейской улице при разминировании получил ранения сотрудник МЧС, а в Петровском районе, наступив на мину, пострадал мирный житель.
Накануне вечером ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин "Лепесток". Эти мины малозаметны, из-за необычной формы их трудно опознать, и они взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.