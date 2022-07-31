05:58 31.07.2022 (обновлено: 11:22 31.07.2022)
Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма
Депутат Госдумы Белик отметил роль Черноморского флота в защите Крыма при спецоперации
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Цезарь Куников" на учениях Черноморского флота в Крыму
Большой десантный корабль "Цезарь Куников" на учениях Черноморского флота в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Черноморский флот сегодня работает, как говорится, в три смены. Наши моряки создали мощный рубеж обороны на подступах к Крыму как с суши, так и с моря, приближая победу над киевским нацистским режимом", — отметил Белик.
По его словам, сегодня корабли Черноморского флота с севастопольской бухты встречают день ВМФ на боевом задании, но город душой с ними.
"Весь город поддерживает проведение спецоперации и болеет за наших моряков, которые выполняют трудное, опасное, но необходимое для Родины задание", — сказал Белик.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.