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Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/krym-1806164086.html
Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма
Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма - РИА Новости, 31.07.2022
Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма
Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T05:58
2022-07-31T11:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
черноморский флот вмф россии
дмитрий белик
севастополь
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.По его словам, сегодня корабли Черноморского флота с севастопольской бухты встречают день ВМФ на боевом задании, но город душой с ними."Весь город поддерживает проведение спецоперации и болеет за наших моряков, которые выполняют трудное, опасное, но необходимое для Родины задание", — сказал Белик.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
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безопасность, россия, республика крым, черноморский флот вмф россии, дмитрий белик, севастополь, госдума рф, украина
05:58 31.07.2022 (обновлено: 11:22 31.07.2022)
 
Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма

Депутат Госдумы Белик отметил роль Черноморского флота в защите Крыма при спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Цезарь Куников" на учениях Черноморского флота в Крыму
Большой десантный корабль Цезарь Куников на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Большой десантный корабль "Цезарь Куников" на учениях Черноморского флота в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл РИА Новости. Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Черноморский флот сегодня работает, как говорится, в три смены. Наши моряки создали мощный рубеж обороны на подступах к Крыму как с суши, так и с моря, приближая победу над киевским нацистским режимом", — отметил Белик.
По его словам, сегодня корабли Черноморского флота с севастопольской бухты встречают день ВМФ на боевом задании, но город душой с ними.
"Весь город поддерживает проведение спецоперации и болеет за наших моряков, которые выполняют трудное, опасное, но необходимое для Родины задание", — сказал Белик.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика КрымЧерноморский флот ВМФ РоссииДмитрий БеликСевастопольГосдума РФУкраина
 
 
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