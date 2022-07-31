https://ria.ru/20220731/krym-1806164086.html

Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма

Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма - РИА Новости, 31.07.2022

Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма

Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T05:58

2022-07-31T05:58

2022-07-31T11:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика крым

черноморский флот вмф россии

дмитрий белик

севастополь

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.По его словам, сегодня корабли Черноморского флота с севастопольской бухты встречают день ВМФ на боевом задании, но город душой с ними."Весь город поддерживает проведение спецоперации и болеет за наших моряков, которые выполняют трудное, опасное, но необходимое для Родины задание", — сказал Белик.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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безопасность, россия, республика крым, черноморский флот вмф россии, дмитрий белик, севастополь, госдума рф, украина