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Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022
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Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19
Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022
Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19
Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом, пишет издание "Маарив". РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:42
2022-07-31T14:55
в мире
здоровье - общество
израиль
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июл – РИА Новости. Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом, пишет издание "Маарив"."Тест на коронавирус генерального директора министерства здравоохранения профессора Нахмана Аша дал положительный результат", - пишет издание.Между тем в Израиле началась запись на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте до пяти лет.
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в мире, здоровье - общество, израиль, коронавирус covid-19
14:42 31.07.2022 (обновлено: 14:55 31.07.2022)
 
Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19

Гендиректор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заболел коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июл – РИА Новости. Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом, пишет издание "Маарив".
"Тест на коронавирус генерального директора министерства здравоохранения профессора Нахмана Аша дал положительный результат", - пишет издание.
Между тем в Израиле началась запись на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте до пяти лет.
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