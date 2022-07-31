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Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19
Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022
Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19
Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом, пишет издание "Маарив". РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:42
2022-07-31T14:42
2022-07-31T14:55
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июл – РИА Новости. Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом, пишет издание "Маарив"."Тест на коронавирус генерального директора министерства здравоохранения профессора Нахмана Аша дал положительный результат", - пишет издание.Между тем в Израиле началась запись на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте до пяти лет.
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в мире, здоровье - общество, израиль, коронавирус covid-19
14:42 31.07.2022 (обновлено: 14:55 31.07.2022)
Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19
Гендиректор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заболел коронавирусом