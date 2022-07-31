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Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19

Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2022

Гендиректор минздрава Израиля заболел COVID-19

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом, пишет издание "Маарив". РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:42

2022-07-31T14:42

2022-07-31T14:55

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июл – РИА Новости. Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом, пишет издание "Маарив"."Тест на коронавирус генерального директора министерства здравоохранения профессора Нахмана Аша дал положительный результат", - пишет издание.Между тем в Израиле началась запись на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте до пяти лет.

https://ria.ru/20220730/bayden-1806146652.html

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в мире, здоровье - общество, израиль, коронавирус covid-19