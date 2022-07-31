https://ria.ru/20220731/konets-1806160129.html

Американский полковник рассказал, что станет "концом" для Украины

Американский полковник рассказал, что станет "концом" для Украины - РИА Новости, 31.07.2022

Американский полковник рассказал, что станет "концом" для Украины

Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации, предположил в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T02:12

2022-07-31T02:12

2022-07-31T11:20

в мире

владимир путин

украина

россия

одесса

сша

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации, предположил в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.Автор публикации отметил, что Одесса была важным курортом еще с советских времен. По его мнению, взятие этой территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе.По его словам, Украине, а также Европе и США, на которые надвигается политическая и экономическая буря "эпических масштабов", еще предстоит перенести зиму.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220730/polkovnik-1806066451.html

украина

россия

одесса

сша

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в мире, владимир путин, украина, россия, одесса, сша