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Американский полковник рассказал, что станет "концом" для Украины
Американский полковник рассказал, что станет "концом" для Украины - РИА Новости, 31.07.2022
Американский полковник рассказал, что станет "концом" для Украины
Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации, предположил в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T02:12
2022-07-31T02:12
2022-07-31T11:20
в мире
владимир путин
украина
россия
одесса
сша
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации, предположил в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.Автор публикации отметил, что Одесса была важным курортом еще с советских времен. По его мнению, взятие этой территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе.По его словам, Украине, а также Европе и США, на которые надвигается политическая и экономическая буря "эпических масштабов", еще предстоит перенести зиму.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220730/polkovnik-1806066451.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, одесса, сша
02:12 31.07.2022 (обновлено: 11:20 31.07.2022)
Американский полковник рассказал, что станет "концом" для Украины
Американский полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации