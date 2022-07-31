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На Кипре гостиницы испытывают проблемы из-за нехватки туристов из России
На Кипре гостиницы испытывают проблемы из-за нехватки туристов из России - РИА Новости, 31.07.2022
На Кипре гостиницы испытывают проблемы из-за нехватки туристов из России
Гостиничный бизнес Кипра испытывает проблемы из-за нехватки туристов из России и выросших цен на электроэнергию, сообщает телеканал Euronews. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:33
2022-07-31T20:33
2022-07-31T20:33
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туризм
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гостиничный бизнес Кипра испытывает проблемы из-за нехватки туристов из России и выросших цен на электроэнергию, сообщает телеканал Euronews.Отмечается, что в этом году в страну не смогли попасть туристы из РФ и Украины.Согласно президенту Ассоциации кипрских отелей Гарису Лоизидесу, из-за энергетического кризиса статья расходов на электричество становится для предприятий второй крупнейшей после статьи затрат на зарплаты. Как утверждает Лоизидес, многие отели отправили ему примеры своих счетов за электроэнергию, некоторые вынуждены платить за один месяц "100-150 тысяч евро".
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россия, украина, в мире, кипр, туризм, санкции в отношении россии
На Кипре гостиницы испытывают проблемы из-за нехватки туристов из России
Euronews: у гостиничного бизнеса Кипра проблемы из-за нехватки туристов из России