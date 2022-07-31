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Мишустин освободил Кигима от должности главы ПФР - РИА Новости, 31.07.2022
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Мишустин освободил Кигима от должности главы ПФР
Мишустин освободил Кигима от должности главы ПФР - РИА Новости, 31.07.2022
Мишустин освободил Кигима от должности главы ПФР
Премьер-министр Михаил Мишустин сменил руководство Пенсионного фонда, освободив от должности Андрея Кигима, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:53
2022-07-31T16:28
политика
михаил мишустин
андрей кигим
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сменил руководство Пенсионного фонда, освободив от должности Андрея Кигима, сообщили в пресс-службе кабмина."Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков. &lt;…&gt; Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства", — говорится в релизе.До этого Чирков был заместителем председателя правления ПФР. Работать в фонде он начал в 2001 году, в 2007-м возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 года по июль 2018-го был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий.Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 года, а до того восемь лет руководил Фондом социального страхования. Кроме того, он дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.
https://ria.ru/20220731/chirkov-1806233978.html
https://ria.ru/20220729/pensii-1805916436.html
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политика, михаил мишустин, андрей кигим, пенсионный фонд рф
11:53 31.07.2022 (обновлено: 16:28 31.07.2022)
 
Мишустин освободил Кигима от должности главы ПФР

Премьер Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндрей Кигим
Андрей Кигим - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Андрей Кигим. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сменил руководство Пенсионного фонда, освободив от должности Андрея Кигима, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков. <…> Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства", — говорится в релизе.
Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
16:10
Биография Сергея Чиркова
До этого Чирков был заместителем председателя правления ПФР. Работать в фонде он начал в 2001 году, в 2007-м возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 года по июль 2018-го был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий.
Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 года, а до того восемь лет руководил Фондом социального страхования. Кроме того, он дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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