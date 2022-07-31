https://ria.ru/20220731/kigim-1806195870.html

Мишустин освободил Кигима от должности главы ПФР

Мишустин освободил Кигима от должности главы ПФР - РИА Новости, 31.07.2022

Мишустин освободил Кигима от должности главы ПФР

Премьер-министр Михаил Мишустин сменил руководство Пенсионного фонда, освободив от должности Андрея Кигима, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:53

2022-07-31T11:53

2022-07-31T16:28

политика

михаил мишустин

андрей кигим

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сменил руководство Пенсионного фонда, освободив от должности Андрея Кигима, сообщили в пресс-службе кабмина."Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков. <…> Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства", — говорится в релизе.До этого Чирков был заместителем председателя правления ПФР. Работать в фонде он начал в 2001 году, в 2007-м возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 года по июль 2018-го был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий.Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 года, а до того восемь лет руководил Фондом социального страхования. Кроме того, он дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.

https://ria.ru/20220731/chirkov-1806233978.html

https://ria.ru/20220729/pensii-1805916436.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, михаил мишустин, андрей кигим, пенсионный фонд рф