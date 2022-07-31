11:01 31.07.2022 (обновлено: 11:03 31.07.2022)
Под Херсоном нашли схрон с оружием для обстрела российской техники
Источник: силовики нашли схрон с оружием для обстрела российской техники под Херсоном
Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
ХЕРСОН, 31 июл - РИА Новости. Схрон с противотанковыми гранатами на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, обнаружили силовики в заброшенном доме в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"В ходе общения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома были замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения. Очевидцы рассказали, что видели у них в руках пакеты и рюкзак камуфляжной раскраски. В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах.
"Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.
В течение июля российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также российские силовики обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.