https://ria.ru/20220731/kherson-1806188246.html

Под Херсоном нашли схрон с оружием для обстрела российской техники

Под Херсоном нашли схрон с оружием для обстрела российской техники - РИА Новости, 31.07.2022

Под Херсоном нашли схрон с оружием для обстрела российской техники

Схрон с противотанковыми гранатами на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, обнаружили силовики в заброшенном доме в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:01

2022-07-31T11:01

2022-07-31T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХЕРСОН, 31 июл - РИА Новости. Схрон с противотанковыми гранатами на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, обнаружили силовики в заброшенном доме в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В ходе общения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома были замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения. Очевидцы рассказали, что видели у них в руках пакеты и рюкзак камуфляжной раскраски. В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах."Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.В течение июля российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также российские силовики обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.

https://ria.ru/20220718/boepripasy-1803301546.html

херсон

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)