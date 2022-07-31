https://ria.ru/20220731/kherson-1806176328.html

Трех жителей Херсонской области заподозрили в наводке удара ВСУ по Брилевке

Трех жителей Херсонской области заподозрили в наводке удара ВСУ по Брилевке - РИА Новости, 31.07.2022

Трех жителей Херсонской области заподозрили в наводке удара ВСУ по Брилевке

В Херсонской области задержали трех человек, причастных к наводке удара украинской армии по селу Брилевка, все они из местных жителей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:35

2022-07-31T09:35

2022-07-31T18:14

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139995/32/1399953228_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_de3a2ba9c95ca7e099e4fb0708d3a2ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. В Херсонской области задержали трех человек, причастных к наводке удара украинской армии по селу Брилевка, все они из местных жителей, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220729/obstrel-1805962029.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины