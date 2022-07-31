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Трех жителей Херсонской области заподозрили в наводке удара ВСУ по Брилевке
Трех жителей Херсонской области заподозрили в наводке удара ВСУ по Брилевке - РИА Новости, 31.07.2022
Трех жителей Херсонской области заподозрили в наводке удара ВСУ по Брилевке
В Херсонской области задержали трех человек, причастных к наводке удара украинской армии по селу Брилевка, все они из местных жителей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:35
2022-07-31T09:35
2022-07-31T18:14
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. В Херсонской области задержали трех человек, причастных к наводке удара украинской армии по селу Брилевка, все они из местных жителей, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805962029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
09:35 31.07.2022 (обновлено: 18:14 31.07.2022)
Трех жителей Херсонской области заподозрили в наводке удара ВСУ по Брилевке
В Херсонской области задержали трех наводчиков, предавших ВСУ данные для удара по Брилевке