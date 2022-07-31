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В Кабуле прогремел взрыв из-за попадания ракеты в дом
В Кабуле прогремел взрыв из-за попадания ракеты в дом - РИА Новости, 31.07.2022
В Кабуле прогремел взрыв из-за попадания ракеты в дом
Взрыв произошел в районе Ширпур столицы Афганистана Кабула в результате попадания ракеты в жилой дом, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:22
2022-07-31T08:22
2022-07-31T08:22
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КАБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Взрыв произошел в районе Ширпур столицы Афганистана Кабула в результате попадания ракеты в жилой дом, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель министерства внутренних дел страны Абдул Нафи Такур.Пока никакая группировка не взяла на себя ответственности за взрыв. Жители Кабула сообщили, что слышали несколько взрывов утром в городе.В пятницу в Кабуле произошел взрыв на стадионе для крикета. Источник в афганском совете по крикету сообщил РИА Новости о семи погибших и 12 раненых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
В Кабуле прогремел взрыв из-за попадания ракеты в дом
Взрыв прогремел в районе Ширпур в Кабуле из-за попадания ракеты в жилой дом