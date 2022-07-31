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Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке - РИА Новости, 31.07.2022
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Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке
Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке - РИА Новости, 31.07.2022
Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке
Иран дал ответ на предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и стремится к... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:17
2022-07-31T19:17
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Иран дал ответ на предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и стремится к скорейшему завершению переговоров, заявил замглавы МИД страны Али Багери Кяни.Ранее Боррель заявил, что представил свой текст предложения по возобновлению СВПД, который он считает лучшей из возможных сделок, пригодных для исполнения."Мы поделились нашими предложениями, как по содержанию, так и по форме, чтобы проложить путь к быстрому завершению переговоров в Вене... Мы готовы завершить переговоры в кратчайшие сроки, если другая сторона будет готова сделать то же самое", - написал Кяни в Twitter.Он добавил, что Иран тесно сотрудничает с партнерами по СВПД, чтобы "дать США еще один шанс продемонстрировать добросовестность".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20220727/bayden-1805460436.html
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, вена, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
19:17 31.07.2022
 
Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке

Иран ответил на предложение Евросоюза, направленное на спасение ядерной сделки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Иран дал ответ на предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и стремится к скорейшему завершению переговоров, заявил замглавы МИД страны Али Багери Кяни.
Ранее Боррель заявил, что представил свой текст предложения по возобновлению СВПД, который он считает лучшей из возможных сделок, пригодных для исполнения.
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"Мы поделились нашими предложениями, как по содержанию, так и по форме, чтобы проложить путь к быстрому завершению переговоров в Вене... Мы готовы завершить переговоры в кратчайшие сроки, если другая сторона будет готова сделать то же самое", - написал Кяни в Twitter.
Он добавил, что Иран тесно сотрудничает с партнерами по СВПД, чтобы "дать США еще один шанс продемонстрировать добросовестность".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара Дохе 29-30 июня.
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