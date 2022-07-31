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Названы пять самых ранимых знаков зодиака - РИА Новости, 31.07.2022
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Культура
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Названы пять самых ранимых знаков зодиака
Названы пять самых ранимых знаков зодиака - РИА Новости, 31.07.2022
Названы пять самых ранимых знаков зодиака
Стальной характер есть не у всех. Некоторые с трудом сдерживают эмоции, нуждаются в поддержке и не выносят одиночества. Астролог назвал знаки зодиака, чьи... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T04:45
2022-07-31T04:45
культура
новости культуры
гороскоп
стиль жизни
знаки зодиака
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Стальной характер есть не у всех. Некоторые с трудом сдерживают эмоции, нуждаются в поддержке и не выносят одиночества. Астролог назвал знаки зодиака, чьи представители самые ранимые, пишет Times of India. Порой Овны не понимают, как совладать с переживаниями. Они импульсивны и не знают, что делать, когда оказываются в сложных ситуациях. Из-за их решений они кажутся слабыми. Раки чувствительны, когда дело доходит до сердечных вопросов, и могут быть весьма ранимы при выражении чувств с теми, кого любят. Могут "сломаться", если кто-то будет говорить с ними в строгом тоне. Девы стараются выглядеть сильными, но они просто хотят добиться успеха и на самом деле очень уязвимы. Они не подают вида, но им очень больно, когда в их адрес звучат грубости. Скорпионы тоже пытаются казаться сильными, но переживают все очень остро. Ведь они боятся проявлять эмоции, потому что опасаются осуждения. Рыб часто называют самым слабым из всех знаком зодиака. Они очень уязвимы в вопросе принятия своих эмоций. Рыбы стараются усмирить переживания, быть не такими уязвимыми, но это очень трудная задача.
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака
04:45 31.07.2022
 
Названы пять самых ранимых знаков зодиака

Астролог рассказал, что Овны и Рыбы — одни из самых ранимых знаков зодиака

© Фото : Unsplash/Anthony TranРасстроенная девушка
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : Unsplash/Anthony Tran
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Стальной характер есть не у всех. Некоторые с трудом сдерживают эмоции, нуждаются в поддержке и не выносят одиночества. Астролог назвал знаки зодиака, чьи представители самые ранимые, пишет Times of India.
Порой Овны не понимают, как совладать с переживаниями. Они импульсивны и не знают, что делать, когда оказываются в сложных ситуациях. Из-за их решений они кажутся слабыми.
Раки чувствительны, когда дело доходит до сердечных вопросов, и могут быть весьма ранимы при выражении чувств с теми, кого любят. Могут "сломаться", если кто-то будет говорить с ними в строгом тоне.
Девы стараются выглядеть сильными, но они просто хотят добиться успеха и на самом деле очень уязвимы. Они не подают вида, но им очень больно, когда в их адрес звучат грубости.
Скорпионы тоже пытаются казаться сильными, но переживают все очень остро. Ведь они боятся проявлять эмоции, потому что опасаются осуждения.
Рыб часто называют самым слабым из всех знаком зодиака. Они очень уязвимы в вопросе принятия своих эмоций. Рыбы стараются усмирить переживания, быть не такими уязвимыми, но это очень трудная задача.
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