https://ria.ru/20220731/germaniya-1806290207.html

СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы

СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы

Удручающее состояние европейских экономик наиболее ярко описывает поговорка из 1990-х: "Когда Берлин чихает, болеет вся Европа", считает корреспондент Кристоф... РИА Новости, 01.08.2022

2022-07-31T21:36

2022-07-31T21:36

2022-08-01T00:00

германия

евросоюз

европа

санкции в отношении россии

экономика

в мире

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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Удручающее состояние европейских экономик наиболее ярко описывает поговорка из 1990-х: "Когда Берлин чихает, болеет вся Европа", считает корреспондент Кристоф Бурдуазо в статье для французской газеты Libération.Автор пояснил, что ситуация в странах — членах ЕС во многом зависит от экономической конъюнктуры внутри Германии, экономика которой сейчас переживает не лучшие времена.По мнению Бурдуазо, нынешнее положение дел в Германии можно сравнить с тяжелой экономической ситуацией 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ.В статье подчеркивается, что кризис сказывается не только на внутреннем потребительском спросе, но и на деловом климате страны.Анализируя ситуацию, корреспондент приходит к выводу, что власти Германии неслучайно опасаются массовых выступлений, которые могут особенно усилиться осенью из-за новых тарифов на газ.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://radiosputnik.ria.ru/20220731/elektrichestvo-1806269128.html

https://ria.ru/20220731/evropa-1806231826.html

германия

европа

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

германия, евросоюз, европа, санкции в отношении россии, экономика, в мире