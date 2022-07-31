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СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы - РИА Новости, 01.08.2022
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СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы
СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы - РИА Новости, 01.08.2022
СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы
Удручающее состояние европейских экономик наиболее ярко описывает поговорка из 1990-х: "Когда Берлин чихает, болеет вся Европа", считает корреспондент Кристоф... РИА Новости, 01.08.2022
2022-07-31T21:36
2022-08-01T00:00
германия
евросоюз
европа
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Удручающее состояние европейских экономик наиболее ярко описывает поговорка из 1990-х: "Когда Берлин чихает, болеет вся Европа", считает корреспондент Кристоф Бурдуазо в статье для французской газеты Libération.Автор пояснил, что ситуация в странах — членах ЕС во многом зависит от экономической конъюнктуры внутри Германии, экономика которой сейчас переживает не лучшие времена.По мнению Бурдуазо, нынешнее положение дел в Германии можно сравнить с тяжелой экономической ситуацией 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ.В статье подчеркивается, что кризис сказывается не только на внутреннем потребительском спросе, но и на деловом климате страны.Анализируя ситуацию, корреспондент приходит к выводу, что власти Германии неслучайно опасаются массовых выступлений, которые могут особенно усилиться осенью из-за новых тарифов на газ.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://radiosputnik.ria.ru/20220731/elektrichestvo-1806269128.html
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германия, евросоюз, европа, санкции в отношении россии, экономика, в мире
21:36 31.07.2022 (обновлено: 00:00 01.08.2022)
 
СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы

Libération описала удручающее положение Европы поговоркой про "больную" Германию

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Удручающее состояние европейских экономик наиболее ярко описывает поговорка из 1990-х: "Когда Берлин чихает, болеет вся Европа", считает корреспондент Кристоф Бурдуазо в статье для французской газеты Libération.
Автор пояснил, что ситуация в странах — членах ЕС во многом зависит от экономической конъюнктуры внутри Германии, экономика которой сейчас переживает не лучшие времена.
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По мнению Бурдуазо, нынешнее положение дел в Германии можно сравнить с тяжелой экономической ситуацией 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ.

"По итогам второго квартала Берлин демонстрирует одни из самых плохих показателей в зоне евро. <…> Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и находится на грани рецессии", — констатировал автор.

В статье подчеркивается, что кризис сказывается не только на внутреннем потребительском спросе, но и на деловом климате страны.

"Уровень делового климата, ежемесячно измеряемый Институтом экономических исследований, исходя из данных о девяти тысячах предприятий, упал до самых низких показателей за последние два года. <…> По данным Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, каждая шестая компания страны уже сократила объемы производства из-за экономического кризиса", — пишет журналист.

Анализируя ситуацию, корреспондент приходит к выводу, что власти Германии неслучайно опасаются массовых выступлений, которые могут особенно усилиться осенью из-за новых тарифов на газ.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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