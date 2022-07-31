21:36 31.07.2022 (обновлено: 00:00 01.08.2022)
СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы
Libération описала удручающее положение Европы поговоркой про "больную" Германию
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Удручающее состояние европейских экономик наиболее ярко описывает поговорка из 1990-х: "Когда Берлин чихает, болеет вся Европа", считает корреспондент Кристоф Бурдуазо в статье для французской газеты Libération.
По мнению Бурдуазо, нынешнее положение дел в Германии можно сравнить с тяжелой экономической ситуацией 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ.
"По итогам второго квартала Берлин демонстрирует одни из самых плохих показателей в зоне евро. <…> Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и находится на грани рецессии", — констатировал автор.
В статье подчеркивается, что кризис сказывается не только на внутреннем потребительском спросе, но и на деловом климате страны.
"Уровень делового климата, ежемесячно измеряемый Институтом экономических исследований, исходя из данных о девяти тысячах предприятий, упал до самых низких показателей за последние два года. <…> По данным Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, каждая шестая компания страны уже сократила объемы производства из-за экономического кризиса", — пишет журналист.
Анализируя ситуацию, корреспондент приходит к выводу, что власти Германии неслучайно опасаются массовых выступлений, которые могут особенно усилиться осенью из-за новых тарифов на газ.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.