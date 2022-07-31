В Германии выступили за прекращение использования газа в электрогенерации
Министр финансов ФРГ Линднер выступил за прекращение использования газа в электрогенерации
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за прекращение использования газа для электрогенерации.
"Мы должны работать над тем, чтобы из газового кризиса не возник кризис в электрогенерации. Поэтому электричество не должно более производиться с использованием газа. (Министр экономики) Роберт Хабек имеет полномочия запретить это. Вместо этого мы должны сохранять другие мощности. Многое говорит в пользу того, чтобы не отключать безопасные и экологичные атомные станции, а использовать при необходимости до 2024 года", - заявил Линднер газете Bild am Sonntag.
В Германии в эксплуатации остаются три АЭС, их по закону планируется отключить от сети в конце текущего года. На фоне газового кризиса в стране активизировалась дискуссия о возможности продлить эксплуатацию АЭС. Вопрос изучают власти страны. По данным немецких СМИ, вероятно, по крайней мере одна АЭС из трех продолжит работу.