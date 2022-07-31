https://ria.ru/20220731/gaz-1806261202.html

В Германии выступили за прекращение использования газа в электрогенерации

В Германии выступили за прекращение использования газа в электрогенерации - РИА Новости, 31.07.2022

В Германии выступили за прекращение использования газа в электрогенерации

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за прекращение использования газа для электрогенерации. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:40

2022-07-31T18:40

2022-07-31T18:40

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роберт хабек

германия

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БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за прекращение использования газа для электрогенерации."Мы должны работать над тем, чтобы из газового кризиса не возник кризис в электрогенерации. Поэтому электричество не должно более производиться с использованием газа. (Министр экономики) Роберт Хабек имеет полномочия запретить это. Вместо этого мы должны сохранять другие мощности. Многое говорит в пользу того, чтобы не отключать безопасные и экологичные атомные станции, а использовать при необходимости до 2024 года", - заявил Линднер газете Bild am Sonntag.В Германии в эксплуатации остаются три АЭС, их по закону планируется отключить от сети в конце текущего года. На фоне газового кризиса в стране активизировалась дискуссия о возможности продлить эксплуатацию АЭС. Вопрос изучают власти страны. По данным немецких СМИ, вероятно, по крайней мере одна АЭС из трех продолжит работу.

https://ria.ru/20220730/germaniya-1806113473.html

германия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, роберт хабек, германия