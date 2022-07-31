https://ria.ru/20220731/gaz-1806215560.html

Финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ

Финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ - РИА Новости, 31.07.2022

Финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ

Промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ, сообщает общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:21

2022-07-31T14:21

2022-07-31T14:35

цены на нефть

финляндия

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. Промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Промышленный сектор Финляндии не так сильно зависит от природного газа, как многие другие европейские страны, но полностью отказаться от использования природного газа финским промышленникам пока практически невозможно, отмечается в сообщении. Газ составляет всего около 5% от общего энергопотребления в Финляндии.В Федерации химической промышленности также отмечают трудности при быстрой замене природного газа."Небольшим компаниям особенно трудно заменить природный газ", - отметил представитель Федерации химической промышленности Финляндии Мика Аалто, поясняя, что инвестиции в другие источники энергии требуют времени.Среди предприятий химической промышленности страны около 20% используют природный газ, в лесной промышленности около 5%.Ранее на этой неделе министры энергетики стран ЕС согласовали план, согласно которому государства-члены ЕС должны добровольно сократить потребление природного газа на 15% с начала августа до конца марта.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803624877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, финляндия, евросоюз