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Финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ - РИА Новости, 31.07.2022
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Финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ
Финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ - РИА Новости, 31.07.2022
Финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ
Промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ, сообщает общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:21
2022-07-31T14:35
цены на нефть
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. Промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Промышленный сектор Финляндии не так сильно зависит от природного газа, как многие другие европейские страны, но полностью отказаться от использования природного газа финским промышленникам пока практически невозможно, отмечается в сообщении. Газ составляет всего около 5% от общего энергопотребления в Финляндии.В Федерации химической промышленности также отмечают трудности при быстрой замене природного газа."Небольшим компаниям особенно трудно заменить природный газ", - отметил представитель Федерации химической промышленности Финляндии Мика Аалто, поясняя, что инвестиции в другие источники энергии требуют времени.Среди предприятий химической промышленности страны около 20% используют природный газ, в лесной промышленности около 5%.Ранее на этой неделе министры энергетики стран ЕС согласовали план, согласно которому государства-члены ЕС должны добровольно сократить потребление природного газа на 15% с начала августа до конца марта.
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цены на нефть, финляндия, евросоюз
14:21 31.07.2022 (обновлено: 14:35 31.07.2022)
 
Финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ

YLE: промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство из-за цен на газ

© Фото : страница МИД Финляндии в FacebookЗдание МИД Финляндии в Хельсинки
Здание МИД Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : страница МИД Финляндии в Facebook
Здание МИД Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. Промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Промышленный сектор Финляндии не так сильно зависит от природного газа, как многие другие европейские страны, но полностью отказаться от использования природного газа финским промышленникам пока практически невозможно, отмечается в сообщении. Газ составляет всего около 5% от общего энергопотребления в Финляндии.
"Возможно, что производство на некоторых предприятиях сократится или остановится, если цена на газ достигнет невероятно высокого уровня или возникнут проблемы с поставками", - отметил руководитель отдела энергетики и климатической политики в Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблом.
В Федерации химической промышленности также отмечают трудности при быстрой замене природного газа.
"Небольшим компаниям особенно трудно заменить природный газ", - отметил представитель Федерации химической промышленности Финляндии Мика Аалто, поясняя, что инвестиции в другие источники энергии требуют времени.
Среди предприятий химической промышленности страны около 20% используют природный газ, в лесной промышленности около 5%.
Ранее на этой неделе министры энергетики стран ЕС согласовали план, согласно которому государства-члены ЕС должны добровольно сократить потребление природного газа на 15% с начала августа до конца марта.
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