https://ria.ru/20220731/gaz-1806165865.html

Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50 процентов

Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50 процентов - РИА Новости, 31.07.2022

Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50 процентов

Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже в июле подскочила почти на 50 процентов — с 1180 до 1805 долларов за кубометр, следует из расчетов РИА РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T07:19

2022-07-31T07:19

2022-07-31T10:40

экономика

европа

россия

pgnig

газпром

северный поток

gasum

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481094_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_1aedfb65f61c4fbb529432e0cfc6a29f.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже в июле подскочила почти на 50 процентов — с 1180 до 1805 долларов за кубометр, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.При этом фьючерсы по индексу хаба TTF (с ближайшей поставкой в августе и сентябре) торговались в течение месяца в диапазоне от 1530 до 2385 долларов, хотя годом ранее цены на них не превышали 500 долларов.На подорожание повлияла и жаркая погода в Европе, свою лепту внесло также сокращение генерации энергии из альтернативных источников.Риски с поставкамиВ середине весны — начале лета ситуация на газовом рынке накалилась. Некоторые европейские компании не согласились на предложенную Россией схему оплаты топлива в рублях, и "Газпром" с конца апреля прекратил поставки болгарской компании "Булгаргаз", польской PGNiG, финской Gasum, нидерландской GasTerra, немецкой Shell Energy Europe и датской Orsted. Прокачка по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — сильно сократилась, а по газопроводу "Ямал — Европа" — остановилась.Рост цен в последние дни июля (до почти 2,4 тысячи долларов за тысячу кубов) связан с новостями о необходимости новых ограничений по "Северному потоку" из-за планового ремонта турбин, добавил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что сейчас европейский газовый рынок столкнулся с фундаментальным дефицитом предложения, а спрос не очень чувствителен к скачкам цен. Если двух тысяч долларов за тысячу кубов недостаточно для того, чтобы снизить спрос или привлечь еще больше СПГ, то нет оснований думать, что это позволят сделать две с половиной или три тысячи долларов."Таким образом, оптовые цены могут существенно вырасти, особенно когда в конце октября начнет холодать и спрос на отопление вырастет", — заключил он.Чувствительные ценыДальнейшее подорожание газа может произойти при усилении конкуренции европейских и азиатских потребителей за сжиженный природный газ или при сохранении напряженности с поставками из России, подчеркнул Амирагян.С его мнением согласился и Скрябин.Аналитик предположил, что в случае резкого ограничения российских поставок цены могут подскочить "сильно выше даже исторических максимумов". Но этот эффект будет кратковременным, так как европейские потребители — в первую очередь промышленность — будут вынуждены резко сократить физическое использование газа, считает он.До сих пор многих потребителей защищало от роста цен вмешательство государства и субсидии, что фактически перекладывало расходы на всех налогоплательщиков, добавил Смит. Однако долго продолжаться так не может. В этом году по всей Европе значительно повысятся потребительские цены, что почти наверняка приведет как к снижению использования газа, так и к росту недовольства национальными правительствами, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

европа

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, россия, pgnig, газпром, северный поток, gasum, болгария