https://ria.ru/20220731/gaz-1806160680.html
Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе
Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе - РИА Новости, 31.07.2022
Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе
Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T03:04
2022-07-31T03:04
2022-07-31T13:40
роберт хабек
германия
экономика
в мире
россия
михаэль кречмер
саксония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806183130_0:44:3244:1869_1920x0_80_0_0_0146979153cbd1a5133c903d7ec1c170.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.По его мнению, немецкому правительству следует принять эту "горькую правду".Собеседник издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы "людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах".Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от российских энергоносителей, энергетический сектор в ближайшие два года ожидает трансформация.По его словам, уровень потребления газа в Германии в сравнении с прошлым годом уже на 14-15 процентов ниже прошлогодних показателей. Еврокомиссия предложила план действий по ситуации на рынке энергетики, который предполагает снижение потребления энергии на уровне до 15 процентов для экономии газа и другие источники энергии.Как ранее сообщали немецкие СМИ, правительство ФРГ опасается, что дефицит голубого топлива может привести к чрезвычайным ситуациям грядущей зимой в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может спровоцировать трехкратный рост цен на него.
https://ria.ru/20220730/germaniya-1806113473.html
https://ria.ru/20220728/frg-1805478150.html
германия
россия
саксония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806183130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c934b936246805621869b19b48ce6913.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт хабек, германия, экономика, в мире, россия, михаэль кречмер, саксония
03:04 31.07.2022 (обновлено: 13:40 31.07.2022)
Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе
Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил
в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
По его мнению, немецкому правительству следует принять эту "горькую правду".
"Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля", — считает Кречмер.
Собеседник издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы "людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах".
"Вся наша экономическая система находится под угрозой краха", — предупредил премьер-министр Саксонии.
Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".
Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек
заявил, что Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от российских энергоносителей, энергетический сектор в ближайшие два года ожидает трансформация.
По его словам, уровень потребления газа в Германии в сравнении с прошлым годом уже на 14-15 процентов ниже прошлогодних показателей. Еврокомиссия предложила план действий по ситуации на рынке энергетики, который предполагает снижение потребления энергии на уровне до 15 процентов для экономии газа и другие источники энергии.
Как ранее сообщали немецкие СМИ, правительство ФРГ опасается, что дефицит голубого топлива может привести к чрезвычайным ситуациям грядущей зимой в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может спровоцировать трехкратный рост цен на него.