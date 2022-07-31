https://ria.ru/20220731/gaz-1806160680.html

Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе

Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе - РИА Новости, 31.07.2022

Премьер Саксонии раскрыл "горькую правду" о российском газе

Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T03:04

2022-07-31T03:04

2022-07-31T13:40

роберт хабек

германия

экономика

в мире

россия

михаэль кречмер

саксония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806183130_0:44:3244:1869_1920x0_80_0_0_0146979153cbd1a5133c903d7ec1c170.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.По его мнению, немецкому правительству следует принять эту "горькую правду".Собеседник издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы "людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах".Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия с "молниеносной скоростью" избавляется от зависимости от российских энергоносителей, энергетический сектор в ближайшие два года ожидает трансформация.По его словам, уровень потребления газа в Германии в сравнении с прошлым годом уже на 14-15 процентов ниже прошлогодних показателей. Еврокомиссия предложила план действий по ситуации на рынке энергетики, который предполагает снижение потребления энергии на уровне до 15 процентов для экономии газа и другие источники энергии.Как ранее сообщали немецкие СМИ, правительство ФРГ опасается, что дефицит голубого топлива может привести к чрезвычайным ситуациям грядущей зимой в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может спровоцировать трехкратный рост цен на него.

https://ria.ru/20220730/germaniya-1806113473.html

https://ria.ru/20220728/frg-1805478150.html

германия

россия

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роберт хабек, германия, экономика, в мире, россия, михаэль кречмер, саксония