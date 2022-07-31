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Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства - РИА Новости, 31.07.2022
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Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства
Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства - РИА Новости, 31.07.2022
Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства
Основатель регулярного флота страны Петр I навечно связал его историю и историю российского государства, которое под его управлением стало великой морской... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:51
2022-07-31T11:51
безопасность
россия
петр i
день военно-морского флота рф
владимир путин
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Основатель регулярного флота страны Петр I навечно связал его историю и историю российского государства, которое под его управлением стало великой морской державой, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь, в акватории древней Невы и легендарного Кронштадта проходит наш Главный военно-морской парад. В этом году он приурочен к 350-летию со дня рождения основателя регулярно флота России Петра I. Под его управлением Россия обрела статус великой морской державы, завоевала авторитет и влияние в мире. Пётр I неразрывно, навечно связал историю флота и историю государства российского", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.Президент добавил, что российский флот был и остаётся участником всех самых значимых судьбоносных событий и вместе со страной и народом закалялся в тяжелых испытаниях, умножал свою славу и могущество.
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безопасность, россия, петр i, день военно-морского флота рф, владимир путин
11:51 31.07.2022
 
Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства

Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и российского государства

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПамятник Петру I "Медный всадник"
Памятник Петру I Медный всадник - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник Петру I "Медный всадник". Архивное фото
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Основатель регулярного флота страны Петр I навечно связал его историю и историю российского государства, которое под его управлением стало великой морской державой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь, в акватории древней Невы и легендарного Кронштадта проходит наш Главный военно-морской парад. В этом году он приурочен к 350-летию со дня рождения основателя регулярно флота России Петра I. Под его управлением Россия обрела статус великой морской державы, завоевала авторитет и влияние в мире. Пётр I неразрывно, навечно связал историю флота и историю государства российского", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.
Президент добавил, что российский флот был и остаётся участником всех самых значимых судьбоносных событий и вместе со страной и народом закалялся в тяжелых испытаниях, умножал свою славу и могущество.
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БезопасностьРоссияПетр IДень Военно-морского флота РФВладимир Путин
 
 
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