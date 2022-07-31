https://ria.ru/20220731/flot-1806195444.html

Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства

Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства - РИА Новости, 31.07.2022

Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства

Основатель регулярного флота страны Петр I навечно связал его историю и историю российского государства, которое под его управлением стало великой морской... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:51

2022-07-31T11:51

2022-07-31T11:51

безопасность

россия

петр i

день военно-морского флота рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93997/66/939976624_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_83546e3d61e6202fa23006a669928757.jpg

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Основатель регулярного флота страны Петр I навечно связал его историю и историю российского государства, которое под его управлением стало великой морской державой, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь, в акватории древней Невы и легендарного Кронштадта проходит наш Главный военно-морской парад. В этом году он приурочен к 350-летию со дня рождения основателя регулярно флота России Петра I. Под его управлением Россия обрела статус великой морской державы, завоевала авторитет и влияние в мире. Пётр I неразрывно, навечно связал историю флота и историю государства российского", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.Президент добавил, что российский флот был и остаётся участником всех самых значимых судьбоносных событий и вместе со страной и народом закалялся в тяжелых испытаниях, умножал свою славу и могущество.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, петр i, день военно-морского флота рф, владимир путин