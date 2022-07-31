https://ria.ru/20220731/flot-1806195444.html
Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства
Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства - РИА Новости, 31.07.2022
Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства
Основатель регулярного флота страны Петр I навечно связал его историю и историю российского государства, которое под его управлением стало великой морской... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:51
2022-07-31T11:51
2022-07-31T11:51
безопасность
россия
петр i
день военно-морского флота рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93997/66/939976624_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_83546e3d61e6202fa23006a669928757.jpg
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Основатель регулярного флота страны Петр I навечно связал его историю и историю российского государства, которое под его управлением стало великой морской державой, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь, в акватории древней Невы и легендарного Кронштадта проходит наш Главный военно-морской парад. В этом году он приурочен к 350-летию со дня рождения основателя регулярно флота России Петра I. Под его управлением Россия обрела статус великой морской державы, завоевала авторитет и влияние в мире. Пётр I неразрывно, навечно связал историю флота и историю государства российского", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.Президент добавил, что российский флот был и остаётся участником всех самых значимых судьбоносных событий и вместе со страной и народом закалялся в тяжелых испытаниях, умножал свою славу и могущество.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93997/66/939976624_180:0:2847:2000_1920x0_80_0_0_afa252d06be9f9baf329a3fc3c6049da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, петр i, день военно-морского флота рф, владимир путин
Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства
Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и российского государства