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Путин поздравил россиян с Днем ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
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Путин поздравил россиян с Днем ВМФ
Путин поздравил россиян с Днем ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
Путин поздравил россиян с Днем ВМФ
Президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт Петербурге поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:46
2022-07-31T11:46
безопасность
россия
владимир путин
вмф рф
день военно-морского флота рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт Петербурге поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность отчизне и народу, поздравив их и всех россиян с Днем Военно-морского флота."Мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота. С праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленом флоте. Мы чествуем всех вас - все поколения доблестных стражей морских пределов отечества, вспоминаем великих полководцев и бесстрашных экипажей боевых кораблей разных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу и за преданность отчизне и нашему народу", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.
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безопасность, россия, владимир путин, вмф рф, день военно-морского флота рф
11:46 31.07.2022
 
Путин поздравил россиян с Днем ВМФ

Президент Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота

© Кадр из видеоПутин на катере обходит парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
Путин на катере обходит парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
© Кадр из видео
Путин на катере обходит парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт Петербурге поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность отчизне и народу, поздравив их и всех россиян с Днем Военно-морского флота.
"Мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота. С праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленом флоте. Мы чествуем всех вас - все поколения доблестных стражей морских пределов отечества, вспоминаем великих полководцев и бесстрашных экипажей боевых кораблей разных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу и за преданность отчизне и нашему народу", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
00:17
День Военно-морского флота России
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинВМФ РФДень Военно-морского флота РФ
 
 
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