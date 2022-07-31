https://ria.ru/20220731/flot-1806194675.html

Путин поздравил россиян с Днем ВМФ

Путин поздравил россиян с Днем ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022

Путин поздравил россиян с Днем ВМФ

Президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт Петербурге поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:46

2022-07-31T11:46

2022-07-31T11:46

безопасность

россия

владимир путин

вмф рф

день военно-морского флота рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт Петербурге поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность отчизне и народу, поздравив их и всех россиян с Днем Военно-морского флота."Мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота. С праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленом флоте. Мы чествуем всех вас - все поколения доблестных стражей морских пределов отечества, вспоминаем великих полководцев и бесстрашных экипажей боевых кораблей разных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу и за преданность отчизне и нашему народу", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.

https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вмф рф, день военно-морского флота рф