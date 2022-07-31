https://ria.ru/20220731/flot-1806194187.html

Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России

Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России - РИА Новости, 31.07.2022

Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России

Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:44

2022-07-31T11:44

2022-07-31T11:44

безопасность

россия

вмф рф

владимир путин

день военно-морского флота рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент подчеркнул, что военно-морской флот РФ успешно и с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе мирового океана."(ВМФ) обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются", - отметил Путин.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вмф рф, владимир путин, день военно-морского флота рф