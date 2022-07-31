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Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России - РИА Новости, 31.07.2022
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Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России
Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России - РИА Новости, 31.07.2022
Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России
Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:44
2022-07-31T11:44
безопасность
россия
вмф рф
владимир путин
день военно-морского флота рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент подчеркнул, что военно-морской флот РФ успешно и с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе мирового океана."(ВМФ) обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются", - отметил Путин.
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безопасность, россия, вмф рф, владимир путин, день военно-морского флота рф
11:44 31.07.2022
 
Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России

Путин пообещал, что ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ключевое здесь - это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу", - сказал он на параде в честь Дня ВМФ.
Президент подчеркнул, что военно-морской флот РФ успешно и с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе мирового океана.
"(ВМФ) обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются", - отметил Путин.
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БезопасностьРоссияВМФ РФВладимир ПутинДень Военно-морского флота РФ
 
 
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