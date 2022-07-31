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В Херсоне почтили память погибших моряков - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне почтили память погибших моряков
В Херсоне почтили память погибших моряков - РИА Новости, 31.07.2022
В Херсоне почтили память погибших моряков
В Херсоне в День Военно-морского флота почтили память погибших моряков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:09
2022-07-31T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
день военно-морского флота рф
вмф рф
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ХЕРСОН, 31 июл - РИА Новости. В Херсоне в День Военно-морского флота почтили память погибших моряков, передает корреспондент РИА Новости.Активисты молодежных и ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню на Аллее славы у мемориала героев Великой Отечественной войны.Церемония прошла под флагами Военно-морского флота СССР и организации ветеранов "Боевое братство".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, херсонская область , день военно-морского флота рф, вмф рф
11:09 31.07.2022
 
В Херсоне почтили память погибших моряков

Память погибших моряков почтили в Херсоне в День Военно-морского флота

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на Херсон
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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ХЕРСОН, 31 июл - РИА Новости. В Херсоне в День Военно-морского флота почтили память погибших моряков, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты молодежных и ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню на Аллее славы у мемориала героев Великой Отечественной войны.
Церемония прошла под флагами Военно-морского флота СССР и организации ветеранов "Боевое братство".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
00:17
День Военно-морского флота России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДень Военно-морского флота РФВМФ РФ
 
 
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