https://ria.ru/20220731/flot-1806189726.html

В Херсоне почтили память погибших моряков

В Херсоне почтили память погибших моряков - РИА Новости, 31.07.2022

В Херсоне почтили память погибших моряков

В Херсоне в День Военно-морского флота почтили память погибших моряков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:09

2022-07-31T11:09

2022-07-31T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

день военно-морского флота рф

вмф рф

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ХЕРСОН, 31 июл - РИА Новости. В Херсоне в День Военно-морского флота почтили память погибших моряков, передает корреспондент РИА Новости.Активисты молодежных и ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню на Аллее славы у мемориала героев Великой Отечественной войны.Церемония прошла под флагами Военно-морского флота СССР и организации ветеранов "Боевое братство".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , день военно-морского флота рф, вмф рф