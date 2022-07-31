https://ria.ru/20220731/flot-1806189726.html
В Херсоне почтили память погибших моряков
В Херсоне почтили память погибших моряков - РИА Новости, 31.07.2022
В Херсоне почтили память погибших моряков
В Херсоне в День Военно-морского флота почтили память погибших моряков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:09
2022-07-31T11:09
2022-07-31T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
день военно-морского флота рф
вмф рф
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ХЕРСОН, 31 июл - РИА Новости. В Херсоне в День Военно-морского флота почтили память погибших моряков, передает корреспондент РИА Новости.Активисты молодежных и ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню на Аллее славы у мемориала героев Великой Отечественной войны.Церемония прошла под флагами Военно-морского флота СССР и организации ветеранов "Боевое братство".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , день военно-морского флота рф, вмф рф
В Херсоне почтили память погибших моряков
Память погибших моряков почтили в Херсоне в День Военно-морского флота