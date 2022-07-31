https://ria.ru/20220731/evropa-1806231826.html

"Нам нужна Россия": Кнайсль заявила о политическом закате Европы

"Нам нужна Россия": Кнайсль заявила о политическом закате Европы - РИА Новости, 31.07.2022

"Нам нужна Россия": Кнайсль заявила о политическом закате Европы

Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:03

2022-07-31T16:03

2022-07-31T23:26

в мире

европа

россия

карин кнайсль

евросоюз

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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times."Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует", — рассказала она.В интервью политик также затронула тему российско-европейских отношений и их перспектив. По ее мнению, лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии, что делает ситуацию очень опасной.Сейчас европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления. Политик также добавила, что считает возникший кризис в Евросоюзе результатом неэффективного внутреннего управления.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220730/ssha-1806044190.html

https://ria.ru/20220731/sanktsii-1806182420.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, европа, россия, карин кнайсль, евросоюз