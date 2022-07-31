https://ria.ru/20220731/evropa-1806231826.html
"Нам нужна Россия": Кнайсль заявила о политическом закате Европы
"Нам нужна Россия": Кнайсль заявила о политическом закате Европы - РИА Новости, 31.07.2022
"Нам нужна Россия": Кнайсль заявила о политическом закате Европы
Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:03
2022-07-31T16:03
2022-07-31T23:26
в мире
европа
россия
карин кнайсль
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/62/1551726286_0:117:3082:1851_1920x0_80_0_0_11c8ba32cb88be4b685fa0c5d7fe1e26.jpg
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times."Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует", — рассказала она.В интервью политик также затронула тему российско-европейских отношений и их перспектив. По ее мнению, лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии, что делает ситуацию очень опасной.Сейчас европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления. Политик также добавила, что считает возникший кризис в Евросоюзе результатом неэффективного внутреннего управления.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220730/ssha-1806044190.html
https://ria.ru/20220731/sanktsii-1806182420.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/62/1551726286_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_17e2cae77a7da3b3324adeeab3fea8ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, карин кнайсль, евросоюз
16:03 31.07.2022 (обновлено: 23:26 31.07.2022)
"Нам нужна Россия": Кнайсль заявила о политическом закате Европы
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Европа играет все менее значимую роль в мире
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости.
Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times
.
"Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует", — рассказала она.
В интервью политик также затронула тему российско-европейских отношений и их перспектив. По ее мнению, лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии, что делает ситуацию очень опасной.
"Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас. <…> Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина", — задалась вопросом Кнайсль.
Сейчас европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления. Политик также добавила, что считает возникший кризис в Евросоюзе результатом неэффективного внутреннего управления.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США
, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.