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В Бейруте из-за пожара обрушилась часть элеватора

В Бейруте из-за пожара обрушилась часть элеватора - РИА Новости, 31.07.2022

В Бейруте из-за пожара обрушилась часть элеватора

Часть находящегося в аварийном состоянии элеватора в порту Бейрута, где два года назад произошел взрыв, обрушился из-за пожара, сообщает телеканал "Аль-Арабия". РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T17:55

2022-07-31T17:55

2022-07-31T18:45

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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Часть находящегося в аварийном состоянии элеватора в порту Бейрута, где два года назад произошел взрыв, обрушился из-за пожара, сообщает телеканал "Аль-Арабия".Пожар в элеваторах начался 7 июля из-за выброса газов вследствие брожения веществ в районе частично разрушенной конструкции. Министр экономики Ливана Амин Салям уточнял, что речь идет о зерне, оставшемся в элеваторах еще со времен взрыва 4 августа 2020 года. По его словам, такие пожары случались и раньше, будет гореть, пока в элеваторах есть зерно. Власти Ливана неоднократно предупреждали, что элеваторы могут рухнуть из-за пожара."Обрушилась часть элеватора в порту Бейрута", - сообщила ведущая телеканала, комментируя видео из порта Бейрута.Гражданская оборона Ливана ранее заявляла, что тушить пожар каким-либо способом фактически бесполезно, так как это поможет лишь на несколько дней, после чего огонь вновь разгорится. Сообщалось, что власти запретили кому-либо приближаться к элеваторам во избежание новых жертв.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.

https://ria.ru/20220718/obstrel-1803214322.html

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