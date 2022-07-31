https://ria.ru/20220731/eksport-1806279679.html

Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете

Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете - РИА Новости, 31.07.2022

Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете

Проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета Белоруссии, заявил глава минфина... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:36

2022-07-31T20:36

2022-07-31T20:36

экономика

цены на нефть

белоруссия

казахстан

армения

евразийский экономический союз

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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета Белоруссии, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.Вместе с тем, министр заметил, что цепочки поставок уже налаживаются, стоимость калийных удобрений возросла в несколько раз. "Поэтому эта ситуация отыгрывается за счет увеличения цены", - констатировал он.С другой стороны, продолжил Селиверстов, "тот экспорт, который у нас был в Российскую Федерацию, с учетом всех этих событий, естественно, увеличивается". "Коллеги переходят на наш рынок, ищут те товары, которые у нас традиционно были", - сказал он.Селиверстов также обратил внимание на работу по переходу на использование национальных валют во внешней торговле."По сути, мы трансформировали в последнее время наши обязательства. Более 60 %, под 65 %, наших обязательств – это расчеты в российской валюте", - сказал он. Министр обратил внимание, что Белоруссия поэтапно, начиная с зимы, отходила от доллара и трансформировала структуру расчетов. "Расчеты за энергоресурсы, нефть, газ, тоже переведены в российские рубли. Распределение ввозных таможенных пошлин между белорусами, россиянами и остальными странами (ЕАЭС - ред.) осуществляются в нашу пользу, в пользу белорусов и россиян, там, где есть ограничения, через российский рубль. Казахстан, Армения, оставили для себя возможность рассчитываться в долларах. Думаю, через какое-то время они присоединяться тоже либо к российской валюте, либо выйдем на национальные", - отметил Селиверстов.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220709/belorusy-1801474017.html

белоруссия

казахстан

армения

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, белоруссия, казахстан, армения, евразийский экономический союз