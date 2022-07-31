Рейтинг@Mail.ru
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/eksport-1806279679.html
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете - РИА Новости, 31.07.2022
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете
Проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета Белоруссии, заявил глава минфина... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:36
2022-07-31T20:36
экономика
цены на нефть
белоруссия
казахстан
армения
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078328_0:61:3048:1776_1920x0_80_0_0_ee1386d352114e22eb116b08050295c9.jpg
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета Белоруссии, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.Вместе с тем, министр заметил, что цепочки поставок уже налаживаются, стоимость калийных удобрений возросла в несколько раз. "Поэтому эта ситуация отыгрывается за счет увеличения цены", - констатировал он.С другой стороны, продолжил Селиверстов, "тот экспорт, который у нас был в Российскую Федерацию, с учетом всех этих событий, естественно, увеличивается". "Коллеги переходят на наш рынок, ищут те товары, которые у нас традиционно были", - сказал он.Селиверстов также обратил внимание на работу по переходу на использование национальных валют во внешней торговле."По сути, мы трансформировали в последнее время наши обязательства. Более 60 %, под 65 %, наших обязательств – это расчеты в российской валюте", - сказал он. Министр обратил внимание, что Белоруссия поэтапно, начиная с зимы, отходила от доллара и трансформировала структуру расчетов. "Расчеты за энергоресурсы, нефть, газ, тоже переведены в российские рубли. Распределение ввозных таможенных пошлин между белорусами, россиянами и остальными странами (ЕАЭС - ред.) осуществляются в нашу пользу, в пользу белорусов и россиян, там, где есть ограничения, через российский рубль. Казахстан, Армения, оставили для себя возможность рассчитываться в долларах. Думаю, через какое-то время они присоединяться тоже либо к российской валюте, либо выйдем на национальные", - отметил Селиверстов.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220709/belorusy-1801474017.html
белоруссия
казахстан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078328_164:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ec53945cb70f2fb2c3054a22045fbdf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, белоруссия, казахстан, армения, евразийский экономический союз
20:36 31.07.2022
 
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете

Глава Минфина Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете страны

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Минске
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Площадь Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета Белоруссии, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.
"Я не думаю, что это как-то критически сказалось на нашем бюджете", - сказал министр в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. "Экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов с учетом санкций, определенных логистических сложностей ... понятно, что тот объем, который был до конца, наверное, первого квартала, сейчас замедлился. Мы видим, что мы где-то в денежном выражении недополучим до миллиарда рублей (примерно 380 тысяч долларов – ред.)", - отметил глава минфина.
Вместе с тем, министр заметил, что цепочки поставок уже налаживаются, стоимость калийных удобрений возросла в несколько раз. "Поэтому эта ситуация отыгрывается за счет увеличения цены", - констатировал он.
С другой стороны, продолжил Селиверстов, "тот экспорт, который у нас был в Российскую Федерацию, с учетом всех этих событий, естественно, увеличивается". "Коллеги переходят на наш рынок, ищут те товары, которые у нас традиционно были", - сказал он.
Селиверстов также обратил внимание на работу по переходу на использование национальных валют во внешней торговле.
"По сути, мы трансформировали в последнее время наши обязательства. Более 60 %, под 65 %, наших обязательств – это расчеты в российской валюте", - сказал он. Министр обратил внимание, что Белоруссия поэтапно, начиная с зимы, отходила от доллара и трансформировала структуру расчетов. "Расчеты за энергоресурсы, нефть, газ, тоже переведены в российские рубли. Распределение ввозных таможенных пошлин между белорусами, россиянами и остальными странами (ЕАЭС - ред.) осуществляются в нашу пользу, в пользу белорусов и россиян, там, где есть ограничения, через российский рубль. Казахстан, Армения, оставили для себя возможность рассчитываться в долларах. Думаю, через какое-то время они присоединяться тоже либо к российской валюте, либо выйдем на национальные", - отметил Селиверстов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 22:33
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить
 
ЭкономикаЦены на нефтьБелоруссияКазахстанАрменияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала