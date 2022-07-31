https://ria.ru/20220731/eksport-1806279679.html
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете - РИА Новости, 31.07.2022
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете
Проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета Белоруссии, заявил глава минфина... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:36
2022-07-31T20:36
2022-07-31T20:36
экономика
цены на нефть
белоруссия
казахстан
армения
евразийский экономический союз
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета Белоруссии, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.Вместе с тем, министр заметил, что цепочки поставок уже налаживаются, стоимость калийных удобрений возросла в несколько раз. "Поэтому эта ситуация отыгрывается за счет увеличения цены", - констатировал он.С другой стороны, продолжил Селиверстов, "тот экспорт, который у нас был в Российскую Федерацию, с учетом всех этих событий, естественно, увеличивается". "Коллеги переходят на наш рынок, ищут те товары, которые у нас традиционно были", - сказал он.Селиверстов также обратил внимание на работу по переходу на использование национальных валют во внешней торговле."По сути, мы трансформировали в последнее время наши обязательства. Более 60 %, под 65 %, наших обязательств – это расчеты в российской валюте", - сказал он. Министр обратил внимание, что Белоруссия поэтапно, начиная с зимы, отходила от доллара и трансформировала структуру расчетов. "Расчеты за энергоресурсы, нефть, газ, тоже переведены в российские рубли. Распределение ввозных таможенных пошлин между белорусами, россиянами и остальными странами (ЕАЭС - ред.) осуществляются в нашу пользу, в пользу белорусов и россиян, там, где есть ограничения, через российский рубль. Казахстан, Армения, оставили для себя возможность рассчитываться в долларах. Думаю, через какое-то время они присоединяться тоже либо к российской валюте, либо выйдем на национальные", - отметил Селиверстов.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220709/belorusy-1801474017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, белоруссия, казахстан, армения, евразийский экономический союз
Минфин Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете
Глава Минфина Белоруссии: проблемы с экспортом не сказались критически на бюджете страны
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета Белоруссии, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.
"Я не думаю, что это как-то критически сказалось на нашем бюджете", - сказал министр в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. "Экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов с учетом санкций, определенных логистических сложностей ... понятно, что тот объем, который был до конца, наверное, первого квартала, сейчас замедлился. Мы видим, что мы где-то в денежном выражении недополучим до миллиарда рублей (примерно 380 тысяч долларов – ред.)", - отметил глава минфина.
Вместе с тем, министр заметил, что цепочки поставок уже налаживаются, стоимость калийных удобрений возросла в несколько раз. "Поэтому эта ситуация отыгрывается за счет увеличения цены", - констатировал он.
С другой стороны, продолжил Селиверстов, "тот экспорт, который у нас был в Российскую Федерацию, с учетом всех этих событий, естественно, увеличивается". "Коллеги переходят на наш рынок, ищут те товары, которые у нас традиционно были", - сказал он.
Селиверстов также обратил внимание на работу по переходу на использование национальных валют во внешней торговле.
"По сути, мы трансформировали в последнее время наши обязательства. Более 60 %, под 65 %, наших обязательств – это расчеты в российской валюте", - сказал он. Министр обратил внимание, что Белоруссия
поэтапно, начиная с зимы, отходила от доллара и трансформировала структуру расчетов. "Расчеты за энергоресурсы, нефть, газ, тоже переведены в российские рубли. Распределение ввозных таможенных пошлин между белорусами, россиянами и остальными странами (ЕАЭС
- ред.) осуществляются в нашу пользу, в пользу белорусов и россиян, там, где есть ограничения, через российский рубль. Казахстан
, Армения
, оставили для себя возможность рассчитываться в долларах. Думаю, через какое-то время они присоединяться тоже либо к российской валюте, либо выйдем на национальные", - отметил Селиверстов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск
в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины
, которая началась 24 февраля.