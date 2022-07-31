https://ria.ru/20220731/dtp-1806295272.html
В ДТП в Дагестане два человека погибли и четверо пострадали
В ДТП в Дагестане два человека погибли и четверо пострадали - РИА Новости, 31.07.2022
В ДТП в Дагестане два человека погибли и четверо пострадали
Два человека погибли и четыре пострадали в Ногайском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:29
2022-07-31T22:29
2022-07-31T22:30
происшествия
ногайский район
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МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали в Ногайском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД."Трагедия в Ногайском районе республики. ДТП, в котором, по предварительной информации, погибло 2, пострадало 4 человека", — говорится в сообщении.Столкнулись два легковых автомобиля, большей информации на данный момент нет, ведётся сбор материала, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220731/delo-1806267993.html
ногайский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ногайский район
22:29 31.07.2022 (обновлено: 22:30 31.07.2022)
В ДТП в Дагестане два человека погибли и четверо пострадали
МВД: в ДТП в Ногайском районе Дагестана погибли два человека, еще четверо пострадали