https://ria.ru/20220731/dtp-1806295272.html

В ДТП в Дагестане два человека погибли и четверо пострадали

В ДТП в Дагестане два человека погибли и четверо пострадали - РИА Новости, 31.07.2022

В ДТП в Дагестане два человека погибли и четверо пострадали

Два человека погибли и четыре пострадали в Ногайском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T22:29

2022-07-31T22:29

2022-07-31T22:30

происшествия

ногайский район

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МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали в Ногайском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД."Трагедия в Ногайском районе республики. ДТП, в котором, по предварительной информации, погибло 2, пострадало 4 человека", — говорится в сообщении.Столкнулись два легковых автомобиля, большей информации на данный момент нет, ведётся сбор материала, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220731/delo-1806267993.html

ногайский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ногайский район