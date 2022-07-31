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Саперы противоминного центра Минобороны разминируют Донецк от "Лепестков" - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/donetsk-1806216033.html
Саперы противоминного центра Минобороны разминируют Донецк от "Лепестков"
Саперы противоминного центра Минобороны разминируют Донецк от "Лепестков" - РИА Новости, 31.07.2022
Саперы противоминного центра Минобороны разминируют Донецк от "Лепестков"
Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ приступили к разминированию Донецка от мин "Лепесток", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:27
2022-07-31T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ приступили к разминированию Донецка от мин "Лепесток", передает корреспондент РИА Новости.Разминирование идет на улице Университетской. В районе дома №56 сгруппирована техника саперов противоминного центра. Уже обнаружено более 50 мин "Лепесток". Их помечают специальными знаками, чтобы предостеречь население, а затем саперы в бронекостюмах, используя специальное оборудование, переносят мины в специальное место, где их ликвидируют.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Разминирование улиц Донецка от запрещенных противопехотных мин "Лепесток"
МЧС ДНР рекомендует жителям Донецка и Макеевки сократить время пребывания на улице из-за разбросанных украинскими военными запрещенных противопехотных мин "Лепесток"
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353
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в мире
14:27 31.07.2022 (обновлено: 14:49 31.07.2022)
 
Саперы противоминного центра Минобороны разминируют Донецк от "Лепестков"

Саперы противоминного центра Минобороны приступили к разминированию Донецка от "Лепестков"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ приступили к разминированию Донецка от мин "Лепесток", передает корреспондент РИА Новости.
Разминирование идет на улице Университетской. В районе дома №56 сгруппирована техника саперов противоминного центра. Уже обнаружено более 50 мин "Лепесток". Их помечают специальными знаками, чтобы предостеречь население, а затем саперы в бронекостюмах, используя специальное оборудование, переносят мины в специальное место, где их ликвидируют.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
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