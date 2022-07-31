https://ria.ru/20220731/donetsk-1806216033.html

Саперы противоминного центра Минобороны разминируют Донецк от "Лепестков"

Саперы противоминного центра Минобороны разминируют Донецк от "Лепестков" - РИА Новости, 31.07.2022

Саперы противоминного центра Минобороны разминируют Донецк от "Лепестков"

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ приступили к разминированию Донецка от мин "Лепесток", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:27

2022-07-31T14:27

2022-07-31T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ приступили к разминированию Донецка от мин "Лепесток", передает корреспондент РИА Новости.Разминирование идет на улице Университетской. В районе дома №56 сгруппирована техника саперов противоминного центра. Уже обнаружено более 50 мин "Лепесток". Их помечают специальными знаками, чтобы предостеречь население, а затем саперы в бронекостюмах, используя специальное оборудование, переносят мины в специальное место, где их ликвидируют.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Разминирование улиц Донецка от запрещенных противопехотных мин "Лепесток" МЧС ДНР рекомендует жителям Донецка и Макеевки сократить время пребывания на улице из-за разбросанных украинскими военными запрещенных противопехотных мин "Лепесток" 2022-07-31T14:27 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире