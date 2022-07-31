https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

"Киев снова доказал это". Что началось в Донбассе

"Киев снова доказал это". Что началось в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2022

"Киев снова доказал это". Что началось в Донбассе

Фронт под Донецком наконец пришел в движение. Союзные войска при мощной артиллерийской и авиационной поддержке наступают на Авдеевку, Пески и Марьинку. Именно... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:00

2022-07-31T08:00

2022-07-31T08:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

верховная рада украины

мвд днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Фронт под Донецком наконец пришел в движение. Союзные войска при мощной артиллерийской и авиационной поддержке наступают на Авдеевку, Пески и Марьинку. Именно из этих населенных пунктов последние восемь лет обстреливают столицу ДНР. О том, что происходит в Донбассе, — в материале РИА Новости.Минирование "Лепестками"Канонада в Донецке начинается словно по расписанию — рано утром. К полудню стихает, а ближе к вечеру возобновляется с новой силой. Однако последние дни "прилетов" стало гораздо меньше, чем "выходов" — контрбатарейный огонь подразделений 1-го армейского корпуса ДНР делает свое дело. ВСУ огрызаются и хаотично бьют по городу в ответ. Под удар попадают в основном Куйбышевский, Киевский и Петровский районы.Сильных обстрелов центра, как в июне, не фиксировали уже довольно давно. Военные предполагают, что значительную часть дальнобойных 155-миллиметровых гаубиц натовского образца перебросили на другое направление. Впрочем, и советской артиллерии хватает с лихвой. К тому же украинские войска немного изменили тактику.На этой неделе город впервые обстреляли из РСЗО "Ураган" кассетными боеприпасами 9М27К3. Эти реактивные снаряды предназначены для дистанционного минирования местности и несут по 312 противопехотных фугасных мин ПФМ-1. Полный залп установки позволяет усеять опасными подарками площадь до 150 гектаров."ПФМ-1, или "Лепесток", — страшное оружие, — рассказал офицер армии ДНР с позывным Клим. — Эта мина массой всего 80 граммов и длиной 12 сантиметров практически не дает осколков. Ее задача — не убить, а сделать человека инвалидом. Если наступить на "Лепесток", взрывом гарантированно оторвет ногу "по ботинок". Достаточно усилия в пять килограммов — подорваться может даже ребенок. Вдобавок корпус ПФМ — из полиэтилена, миноискатели его не видят. Кроме того, на бомбу за пару дней налипает пыль, различить ее глазом становится сложнее".Бойцы ДНР уверены: применение боеприпасов 9М27К3 по Донецку не имеет никакой военной необходимости. У модификации мины ПФМ-1 нет механизма самоликвидации, она может сработать и через пять, и через десять лет. Республиканские власти настоятельно призывают местных жителей внимательно смотреть под ноги и ни в коем случае не трогать обнаруженные "Лепестки".Удар по своимЮжнее Донецка ВСУ обстреляли Еленовку, где находится колония для пленных. Огонь, по данным местных властей, вели из американских РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 53 украинских военных, раненых в несколько раз больше. Именно сюда в мае перевезли сдавшихся на "Азовстали"."Киев в очередной раз доказал, что ему плевать на своих, — считает офицер МВД ДНР с позывным Лютый. — Для ВСУ в порядке вещей накрывать "дружественным огнем". Пленные в Еленовке начали давать интервью российским СМИ и говорят вещи, неприятные для Киева. Очевидно, таким образом их пытаются заткнуть".В мае в колонию приезжала делегация Международного Красного Креста. Инспекторы проверили условия содержания и убедились, что с военнопленными обращаются гуманно. Прибыл и представитель украинской переговорной группы — депутат Верховной рады IX созыва Александр Ковалев. В разговоре с журналистами он подтвердил, что украинцев лечат, кормят и содержат в соответствии с Женевской конвенцией.Помощь соседейНа севере ДНР союзные войска продолжают давить на линию Северск — Звановка — Соледар — Бахмут. Здесь сосредоточены части ВСУ, оборонявшие Северодонецк и Лисичанск. Разгром этого укрепрайона позволит создать плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, где расположен штаб ООС (Операция объединенных сил — украинское название войны в Донбассе).На этой неделе 2-му армейскому корпусу ЛНР удалось занять Углегорскую ТЭС к юго-востоку от Бахмута. Одновременно войска вышли на окраины Соледара. Луганчане пришли на подмогу соседям — точно так же, как донецкие, которые участвовали в боях за Попасную и Рубежное.После выхода на границы Луганской Республики транспортное сообщение с ДНР стало проще. Раньше действовала таможня, гражданским нужно было заполнять декларации и проходить досмотр. Это порой занимало полдня. Сейчас же из Донецка в Луганск с автостанции "Южная" несколько раз в день отправляются автобусы. Время в пути — четыре часа. Можно и быстрее, но кратчайший путь лежит через Ясиноватую и Горловку, которые ежедневно под обстрелами.По навигатору в зоне боевых действий ездить опасно, поэтому местные водители не рискуют и везут пассажиров по относительно спокойному маршруту через Макеевку, Харцызск, Енакиево, Углегорск и Дебальцево. Трасса в глубоком тылу, однако следы войны видны и здесь. Между Дебальцевом и Алчевском разбита дорога, в Углегорске фасады домов посечены осколками, под Енакиево уничтожен мост. Дорожные службы ДНР работают круглосуточно, чтобы восстановить асфальтовое покрытие. Но дел еще много.Пока в тылу ДНР постепенно налаживается мирная жизнь, на фронте продолжается наступление. В ближайшие недели в Донбассе будут интенсивные бои.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, верховная рада украины, мвд днр