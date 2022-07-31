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"Киев снова доказал это". Что началось в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html
"Киев снова доказал это". Что началось в Донбассе
"Киев снова доказал это". Что началось в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2022
"Киев снова доказал это". Что началось в Донбассе
Фронт под Донецком наконец пришел в движение. Союзные войска при мощной артиллерийской и авиационной поддержке наступают на Авдеевку, Пески и Марьинку. Именно... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:00
2022-07-31T08:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
верховная рада украины
мвд днр
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Фронт под Донецком наконец пришел в движение. Союзные войска при мощной артиллерийской и авиационной поддержке наступают на Авдеевку, Пески и Марьинку. Именно из этих населенных пунктов последние восемь лет обстреливают столицу ДНР. О том, что происходит в Донбассе, — в материале РИА Новости.Минирование "Лепестками"Канонада в Донецке начинается словно по расписанию — рано утром. К полудню стихает, а ближе к вечеру возобновляется с новой силой. Однако последние дни "прилетов" стало гораздо меньше, чем "выходов" — контрбатарейный огонь подразделений 1-го армейского корпуса ДНР делает свое дело. ВСУ огрызаются и хаотично бьют по городу в ответ. Под удар попадают в основном Куйбышевский, Киевский и Петровский районы.Сильных обстрелов центра, как в июне, не фиксировали уже довольно давно. Военные предполагают, что значительную часть дальнобойных 155-миллиметровых гаубиц натовского образца перебросили на другое направление. Впрочем, и советской артиллерии хватает с лихвой. К тому же украинские войска немного изменили тактику.На этой неделе город впервые обстреляли из РСЗО "Ураган" кассетными боеприпасами 9М27К3. Эти реактивные снаряды предназначены для дистанционного минирования местности и несут по 312 противопехотных фугасных мин ПФМ-1. Полный залп установки позволяет усеять опасными подарками площадь до 150 гектаров."ПФМ-1, или "Лепесток", — страшное оружие, — рассказал офицер армии ДНР с позывным Клим. — Эта мина массой всего 80 граммов и длиной 12 сантиметров практически не дает осколков. Ее задача — не убить, а сделать человека инвалидом. Если наступить на "Лепесток", взрывом гарантированно оторвет ногу "по ботинок". Достаточно усилия в пять килограммов — подорваться может даже ребенок. Вдобавок корпус ПФМ — из полиэтилена, миноискатели его не видят. Кроме того, на бомбу за пару дней налипает пыль, различить ее глазом становится сложнее".Бойцы ДНР уверены: применение боеприпасов 9М27К3 по Донецку не имеет никакой военной необходимости. У модификации мины ПФМ-1 нет механизма самоликвидации, она может сработать и через пять, и через десять лет. Республиканские власти настоятельно призывают местных жителей внимательно смотреть под ноги и ни в коем случае не трогать обнаруженные "Лепестки".Удар по своимЮжнее Донецка ВСУ обстреляли Еленовку, где находится колония для пленных. Огонь, по данным местных властей, вели из американских РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 53 украинских военных, раненых в несколько раз больше. Именно сюда в мае перевезли сдавшихся на "Азовстали"."Киев в очередной раз доказал, что ему плевать на своих, — считает офицер МВД ДНР с позывным Лютый. — Для ВСУ в порядке вещей накрывать "дружественным огнем". Пленные в Еленовке начали давать интервью российским СМИ и говорят вещи, неприятные для Киева. Очевидно, таким образом их пытаются заткнуть".В мае в колонию приезжала делегация Международного Красного Креста. Инспекторы проверили условия содержания и убедились, что с военнопленными обращаются гуманно. Прибыл и представитель украинской переговорной группы — депутат Верховной рады IX созыва Александр Ковалев. В разговоре с журналистами он подтвердил, что украинцев лечат, кормят и содержат в соответствии с Женевской конвенцией.Помощь соседейНа севере ДНР союзные войска продолжают давить на линию Северск — Звановка — Соледар — Бахмут. Здесь сосредоточены части ВСУ, оборонявшие Северодонецк и Лисичанск. Разгром этого укрепрайона позволит создать плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, где расположен штаб ООС (Операция объединенных сил — украинское название войны в Донбассе).На этой неделе 2-му армейскому корпусу ЛНР удалось занять Углегорскую ТЭС к юго-востоку от Бахмута. Одновременно войска вышли на окраины Соледара. Луганчане пришли на подмогу соседям — точно так же, как донецкие, которые участвовали в боях за Попасную и Рубежное.После выхода на границы Луганской Республики транспортное сообщение с ДНР стало проще. Раньше действовала таможня, гражданским нужно было заполнять декларации и проходить досмотр. Это порой занимало полдня. Сейчас же из Донецка в Луганск с автостанции "Южная" несколько раз в день отправляются автобусы. Время в пути — четыре часа. Можно и быстрее, но кратчайший путь лежит через Ясиноватую и Горловку, которые ежедневно под обстрелами.По навигатору в зоне боевых действий ездить опасно, поэтому местные водители не рискуют и везут пассажиров по относительно спокойному маршруту через Макеевку, Харцызск, Енакиево, Углегорск и Дебальцево. Трасса в глубоком тылу, однако следы войны видны и здесь. Между Дебальцевом и Алчевском разбита дорога, в Углегорске фасады домов посечены осколками, под Енакиево уничтожен мост. Дорожные службы ДНР работают круглосуточно, чтобы восстановить асфальтовое покрытие. Но дел еще много.Пока в тылу ДНР постепенно налаживается мирная жизнь, на фронте продолжается наступление. В ближайшие недели в Донбассе будут интенсивные бои.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, верховная рада украины, мвд днр
08:00 31.07.2022 (обновлено: 08:10 31.07.2022)
 

"Киев снова доказал это". Что началось в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Фронт под Донецком наконец пришел в движение. Союзные войска при мощной артиллерийской и авиационной поддержке наступают на Авдеевку, Пески и Марьинку. Именно из этих населенных пунктов последние восемь лет обстреливают столицу ДНР. О том, что происходит в Донбассе, — в материале РИА Новости.

Минирование "Лепестками"

Канонада в Донецке начинается словно по расписанию — рано утром. К полудню стихает, а ближе к вечеру возобновляется с новой силой. Однако последние дни "прилетов" стало гораздо меньше, чем "выходов" — контрбатарейный огонь подразделений 1-го армейского корпуса ДНР делает свое дело. ВСУ огрызаются и хаотично бьют по городу в ответ. Под удар попадают в основном Куйбышевский, Киевский и Петровский районы.
Сильных обстрелов центра, как в июне, не фиксировали уже довольно давно. Военные предполагают, что значительную часть дальнобойных 155-миллиметровых гаубиц натовского образца перебросили на другое направление. Впрочем, и советской артиллерии хватает с лихвой. К тому же украинские войска немного изменили тактику.
На этой неделе город впервые обстреляли из РСЗО "Ураган" кассетными боеприпасами 9М27К3. Эти реактивные снаряды предназначены для дистанционного минирования местности и несут по 312 противопехотных фугасных мин ПФМ-1. Полный залп установки позволяет усеять опасными подарками площадь до 150 гектаров.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия пожара на нефтебазе в Донецке
Последствия пожара на нефтебазе в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Последствия пожара на нефтебазе в Донецке
"ПФМ-1, или "Лепесток", — страшное оружие, — рассказал офицер армии ДНР с позывным Клим. — Эта мина массой всего 80 граммов и длиной 12 сантиметров практически не дает осколков. Ее задача — не убить, а сделать человека инвалидом. Если наступить на "Лепесток", взрывом гарантированно оторвет ногу "по ботинок". Достаточно усилия в пять килограммов — подорваться может даже ребенок. Вдобавок корпус ПФМ — из полиэтилена, миноискатели его не видят. Кроме того, на бомбу за пару дней налипает пыль, различить ее глазом становится сложнее".
Бойцы ДНР уверены: применение боеприпасов 9М27К3 по Донецку не имеет никакой военной необходимости. У модификации мины ПФМ-1 нет механизма самоликвидации, она может сработать и через пять, и через десять лет. Республиканские власти настоятельно призывают местных жителей внимательно смотреть под ноги и ни в коем случае не трогать обнаруженные "Лепестки".

Удар по своим

Южнее Донецка ВСУ обстреляли Еленовку, где находится колония для пленных. Огонь, по данным местных властей, вели из американских РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 53 украинских военных, раненых в несколько раз больше. Именно сюда в мае перевезли сдавшихся на "Азовстали".
"Киев в очередной раз доказал, что ему плевать на своих, — считает офицер МВД ДНР с позывным Лютый. — Для ВСУ в порядке вещей накрывать "дружественным огнем". Пленные в Еленовке начали давать интервью российским СМИ и говорят вещи, неприятные для Киева. Очевидно, таким образом их пытаются заткнуть".
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь"
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов на территории комбината Азовсталь
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь"
В мае в колонию приезжала делегация Международного Красного Креста. Инспекторы проверили условия содержания и убедились, что с военнопленными обращаются гуманно. Прибыл и представитель украинской переговорной группы — депутат Верховной рады IX созыва Александр Ковалев. В разговоре с журналистами он подтвердил, что украинцев лечат, кормят и содержат в соответствии с Женевской конвенцией.

Помощь соседей

На севере ДНР союзные войска продолжают давить на линию Северск — Звановка — Соледар — Бахмут. Здесь сосредоточены части ВСУ, оборонявшие Северодонецк и Лисичанск. Разгром этого укрепрайона позволит создать плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, где расположен штаб ООС (Операция объединенных сил — украинское название войны в Донбассе).
На этой неделе 2-му армейскому корпусу ЛНР удалось занять Углегорскую ТЭС к юго-востоку от Бахмута. Одновременно войска вышли на окраины Соледара. Луганчане пришли на подмогу соседям — точно так же, как донецкие, которые участвовали в боях за Попасную и Рубежное.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Лисичанске
Разрушенные здания в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания в Лисичанске
После выхода на границы Луганской Республики транспортное сообщение с ДНР стало проще. Раньше действовала таможня, гражданским нужно было заполнять декларации и проходить досмотр. Это порой занимало полдня. Сейчас же из Донецка в Луганск с автостанции "Южная" несколько раз в день отправляются автобусы. Время в пути — четыре часа. Можно и быстрее, но кратчайший путь лежит через Ясиноватую и Горловку, которые ежедневно под обстрелами.
По навигатору в зоне боевых действий ездить опасно, поэтому местные водители не рискуют и везут пассажиров по относительно спокойному маршруту через Макеевку, Харцызск, Енакиево, Углегорск и Дебальцево. Трасса в глубоком тылу, однако следы войны видны и здесь. Между Дебальцевом и Алчевском разбита дорога, в Углегорске фасады домов посечены осколками, под Енакиево уничтожен мост. Дорожные службы ДНР работают круглосуточно, чтобы восстановить асфальтовое покрытие. Но дел еще много.
Пока в тылу ДНР постепенно налаживается мирная жизнь, на фронте продолжается наступление. В ближайшие недели в Донбассе будут интенсивные бои.
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