https://ria.ru/20220731/dollar-1806010161.html

Аналитик рассказал об опасных днях для доллара

Аналитик рассказал об опасных днях для доллара - РИА Новости, 31.07.2022

Аналитик рассказал об опасных днях для доллара

Значимость доллара и прочих валют недружественных стран в первом полугодии существенно просела, и это не предел — ее роль продолжит сокращаться до конца года... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T02:15

2022-07-31T02:15

2022-07-31T06:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

общество

экономика

михаил васильев

совкомбанк

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Значимость доллара и прочих валют недружественных стран в первом полугодии существенно просела, и это не предел — ее роль продолжит сокращаться до конца года после заморозки российских ЗВР и введения драконовских санкций, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Таким образом, снижение роли доллара и евро продолжится в ближайшие месяцы, а роль валют дружественных стран и рубля продолжит расти. При этом курс рубля к доллару будет стабильным, к концу года он уйдет в рамки 65-70 рублей за доллар.Это будет более комфортно для наполнения бюджета, пояснил Васильев.

https://ria.ru/20220729/birzha-1805944834.html

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2022

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общество, экономика, михаил васильев, совкомбанк