Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220731/dollar-1806010161.html
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара - РИА Новости, 31.07.2022
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара
Значимость доллара и прочих валют недружественных стран в первом полугодии существенно просела, и это не предел — ее роль продолжит сокращаться до конца года... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T02:15
2022-07-31T06:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
общество
экономика
михаил васильев
совкомбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Значимость доллара и прочих валют недружественных стран в первом полугодии существенно просела, и это не предел — ее роль продолжит сокращаться до конца года после заморозки российских ЗВР и введения драконовских санкций, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Таким образом, снижение роли доллара и евро продолжится в ближайшие месяцы, а роль валют дружественных стран и рубля продолжит расти. При этом курс рубля к доллару будет стабильным, к концу года он уйдет в рамки 65-70 рублей за доллар.Это будет более комфортно для наполнения бюджета, пояснил Васильев.
https://ria.ru/20220729/birzha-1805944834.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, экономика, михаил васильев, совкомбанк
02:15 31.07.2022 (обновлено: 06:46 31.07.2022)
 
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара

Аналитик Васильев сообщил о продолжении снижения роли доллара и евро в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Электронное табло с символикой доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Значимость доллара и прочих валют недружественных стран в первом полугодии существенно просела, и это не предел — ее роль продолжит сокращаться до конца года после заморозки российских ЗВР и введения драконовских санкций, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)", — пояснил он.
Таким образом, снижение роли доллара и евро продолжится в ближайшие месяцы, а роль валют дружественных стран и рубля продолжит расти. При этом курс рубля к доллару будет стабильным, к концу года он уйдет в рамки 65-70 рублей за доллар.
Это будет более комфортно для наполнения бюджета, пояснил Васильев.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 18:01
Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро, пишут СМИ
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОбществоЭкономикаМихаил ВасильевСовкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала