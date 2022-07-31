https://ria.ru/20220731/dollar-1806010161.html
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара - РИА Новости, 31.07.2022
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара
Значимость доллара и прочих валют недружественных стран в первом полугодии существенно просела, и это не предел — ее роль продолжит сокращаться до конца года... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T02:15
2022-07-31T02:15
2022-07-31T06:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
общество
экономика
михаил васильев
совкомбанк
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Значимость доллара и прочих валют недружественных стран в первом полугодии существенно просела, и это не предел — ее роль продолжит сокращаться до конца года после заморозки российских ЗВР и введения драконовских санкций, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Таким образом, снижение роли доллара и евро продолжится в ближайшие месяцы, а роль валют дружественных стран и рубля продолжит расти. При этом курс рубля к доллару будет стабильным, к концу года он уйдет в рамки 65-70 рублей за доллар.Это будет более комфортно для наполнения бюджета, пояснил Васильев.
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общество, экономика, михаил васильев, совкомбанк
02:15 31.07.2022 (обновлено: 06:46 31.07.2022)
Аналитик рассказал об опасных днях для доллара
Аналитик Васильев сообщил о продолжении снижения роли доллара и евро в ближайшие месяцы