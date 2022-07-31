https://ria.ru/20220731/dokumenty-1806010530.html

Юрист перечислил документы, которые нужно хранить вечно

Юрист перечислил документы, которые нужно хранить вечно - РИА Новости, 31.07.2022

Юрист перечислил документы, которые нужно хранить вечно

Есть документы, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время и нельзя терять. Нередки ситуации, когда они внезапно могут понадобиться,... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T03:15

2022-07-31T03:15

2022-07-31T09:32

общество

василий данилов

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Есть документы, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время и нельзя терять. Нередки ситуации, когда они внезапно могут понадобиться, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.Прежде всего это касается чеков на покупку, которые показывают произведенный платеж. То же касается договоров и актов выполненных работ — без них невозможно подтвердить факт сделки и потребовать оплату или компенсацию за ущерб.Кроме этого, к категории “хранить вечно” относятся свидетельства, выписки и справки, которые удостоверяют сделки с недвижимостью, транспортными средствами и право на наследство. Восстанавливать их сложно, и никогда не угадаешь, какой из документов может понадобиться.“При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определенные критерии приема и идентификации документов”, — подытожил Данилов.

https://ria.ru/20211109/vychet-1758302991.html

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общество, василий данилов, россия