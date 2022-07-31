https://ria.ru/20220731/doktrina-1806240889.html

В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт

В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт - РИА Новости, 31.07.2022

В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт

В новой Морской доктрине России сделан акцент на защиту флотом регионов и морских акваторий, где осуществляется добыча углеводородов или имеются значительные их РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T17:00

2022-07-31T17:00

2022-07-31T17:19

владимир путин

россия

арктика

сахалин

вмф рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806204934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d59787172acd490efe8e193a329dbd25.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В новой Морской доктрине России сделан акцент на защиту флотом регионов и морских акваторий, где осуществляется добыча углеводородов или имеются значительные их залежи, это, в частности, Арктика, Дальний Восток и Каспий, полагает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны до начала в воскресенье парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ."Углеводороды - кровь современной экономики, и в зонах их добычи сталкиваются интересы сильных мира сего. Поэтому одна из программных задач российского флота будет заключаться в обеспечении стабильности, безопасности и защиты российских экономических интересов в морских акваториях, где на шельфе осуществляется добыча или же имеются значительные залежи углеводородов", - сообщил Коротченко РИА Новости.Он уточнил, что среди этих регионов Арктика, Каспийский регион, Сахалин и Дальний Восток.По его словам, также в доктрине проработаны вопросы мобилизационной готовности, обеспечение присутствия российского флага в ключевых для национальной безопасности районах мирового океана, обеспечение безопасности России в восточном Средиземноморье и обеспечение круглогодичной и безопасной навигации по Северному морскому пути."Подтвержден курс на то, что самодостаточная и сильная Россия может быть таковой только при наличии самодостаточного и сильного флота, имеющего выход в мировой океан", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209927.html

https://ria.ru/20220731/flot-1806194187.html

россия

арктика

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, арктика, сахалин, вмф рф