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В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт - РИА Новости, 31.07.2022
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В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт
В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт - РИА Новости, 31.07.2022
В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт
В новой Морской доктрине России сделан акцент на защиту флотом регионов и морских акваторий, где осуществляется добыча углеводородов или имеются значительные их РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T17:00
2022-07-31T17:19
владимир путин
россия
арктика
сахалин
вмф рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В новой Морской доктрине России сделан акцент на защиту флотом регионов и морских акваторий, где осуществляется добыча углеводородов или имеются значительные их залежи, это, в частности, Арктика, Дальний Восток и Каспий, полагает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны до начала в воскресенье парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ."Углеводороды - кровь современной экономики, и в зонах их добычи сталкиваются интересы сильных мира сего. Поэтому одна из программных задач российского флота будет заключаться в обеспечении стабильности, безопасности и защиты российских экономических интересов в морских акваториях, где на шельфе осуществляется добыча или же имеются значительные залежи углеводородов", - сообщил Коротченко РИА Новости.Он уточнил, что среди этих регионов Арктика, Каспийский регион, Сахалин и Дальний Восток.По его словам, также в доктрине проработаны вопросы мобилизационной готовности, обеспечение присутствия российского флага в ключевых для национальной безопасности районах мирового океана, обеспечение безопасности России в восточном Средиземноморье и обеспечение круглогодичной и безопасной навигации по Северному морскому пути."Подтвержден курс на то, что самодостаточная и сильная Россия может быть таковой только при наличии самодостаточного и сильного флота, имеющего выход в мировой океан", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209927.html
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владимир путин, россия, арктика, сахалин, вмф рф
17:00 31.07.2022 (обновлено: 17:19 31.07.2022)
 
В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт

Коротченко: в новой Морской доктрине сделан упор на защиту мест добычи углеводородов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В новой Морской доктрине России сделан акцент на защиту флотом регионов и морских акваторий, где осуществляется добыча углеводородов или имеются значительные их залежи, это, в частности, Арктика, Дальний Восток и Каспий, полагает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны до начала в воскресенье парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане
"Углеводороды - кровь современной экономики, и в зонах их добычи сталкиваются интересы сильных мира сего. Поэтому одна из программных задач российского флота будет заключаться в обеспечении стабильности, безопасности и защиты российских экономических интересов в морских акваториях, где на шельфе осуществляется добыча или же имеются значительные залежи углеводородов", - сообщил Коротченко РИА Новости.
Он уточнил, что среди этих регионов Арктика, Каспийский регион, Сахалин и Дальний Восток.
"Важнейшей задачей провозглашено противодействие устремлениям США и ряда других государств, которые рассматривают свои военно-морские силы как средства проецирования силы и передового базирования для нанесения ударов по территории России. Мы должны препятствовать таким устремлениям", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, также в доктрине проработаны вопросы мобилизационной готовности, обеспечение присутствия российского флага в ключевых для национальной безопасности районах мирового океана, обеспечение безопасности России в восточном Средиземноморье и обеспечение круглогодичной и безопасной навигации по Северному морскому пути.
"Подтвержден курс на то, что самодостаточная и сильная Россия может быть таковой только при наличии самодостаточного и сильного флота, имеющего выход в мировой океан", - добавил эксперт.
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