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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2022
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:03
2022-07-31T22:03
2022-07-31T22:37
специальная военная операция на украине
кировский район
днр
ситуация в днр и лнр
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Согласно сообщению в Telegram-канале штаба, при обстреле Кировского района города по улице Виноградной ранен мирный житель 2002 года рождения.Позднее в штабе сообщили, что, по уточненным данным, при обстреле Кировского района по этому же адресу на улице Виноградной ранение получила девочка 2006 года рождения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, днр, ситуация в днр и лнр, происшествия
22:03 31.07.2022 (обновлено: 22:37 31.07.2022)
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Штаб обороны ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель