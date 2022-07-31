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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2022
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:03
2022-07-31T22:37
специальная военная операция на украине
кировский район
днр
ситуация в днр и лнр
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Согласно сообщению в Telegram-канале штаба, при обстреле Кировского района города по улице Виноградной ранен мирный житель 2002 года рождения.Позднее в штабе сообщили, что, по уточненным данным, при обстреле Кировского района по этому же адресу на улице Виноградной ранение получила девочка 2006 года рождения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кировский район, днр, ситуация в днр и лнр, происшествия
22:03 31.07.2022 (обновлено: 22:37 31.07.2022)
 
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Штаб обороны ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению в Telegram-канале штаба, при обстреле Кировского района города по улице Виноградной ранен мирный житель 2002 года рождения.
Позднее в штабе сообщили, что, по уточненным данным, при обстреле Кировского района по этому же адресу на улице Виноградной ранение получила девочка 2006 года рождения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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