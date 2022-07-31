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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2022

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T22:03

2022-07-31T22:03

2022-07-31T22:37

специальная военная операция на украине

кировский район

днр

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происшествия

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Согласно сообщению в Telegram-канале штаба, при обстреле Кировского района города по улице Виноградной ранен мирный житель 2002 года рождения.Позднее в штабе сообщили, что, по уточненным данным, при обстреле Кировского района по этому же адресу на улице Виноградной ранение получила девочка 2006 года рождения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кировский район, днр, ситуация в днр и лнр, происшествия