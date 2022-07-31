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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили в направлении Кировского и Куйбышевского районов Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T21:25
2022-07-31T21:25
2022-07-31T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Кировского и Куйбышевского районов Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 20.55 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка