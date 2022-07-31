https://ria.ru/20220731/dnr-1806288334.html

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили в направлении Кировского и Куйбышевского районов Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T21:25

2022-07-31T21:25

2022-07-31T21:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Кировского и Куйбышевского районов Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 20.55 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район